Juliane Rölfing fliegt zum Sieg

Unglaublich spannend gestaltete sich am Sonntag das Stechen im Großen Preis von Metelen. Alexander Kernebeck aus Gronau und seine „Stakkabisa“ hatten im zweiten Umlauf eigentlich eine tolle Zeit hingelegt – doch dann hob eine Amazone zum Triumphflug ab.

Der Preis der Kreissparkasse Steinfurt und der Firma Wischemann aus Ochtrup ging an Juliane Rölfing vom Gestüt Forellenhof. Die 27-jährige Amazone war mit ihrer Stute „Come and feel“ angetreten.

Im Großen Preis von Metelen hat es eine Siegerin gegeben. Und was für eine! Juliane Rölfing flog auf ihrer Stute „Come and feel“ in zwei fehlerfreien und superschnellen Runden auf Platz eins. Für den Gronauer Alexander Kerne­beck sowie für Hendrik Dowe aus Heiden – die sich beide ebenfalls keinen Abwurf leisteten – blieben die Ränge zwei und drei. Anschließend waren sich sowohl die Sportler als auch das fachkundige Publikum einig: „Ein Mega-Stechen, das die Messlatte für die kommenden Jahre extrem hoch gelegt hat.“