Justus Kottig schlägt zwei Mal zu

Metelen

Einen Schönheitspreis verdiente sich der FC Matellia Metelen am Sonntag für seinen Auftritt beim TuS St. Arnold nicht. Dafür aber drei Punkte, denn am Ende gewann die Elf aus der Vechtegemeinde mit 2:1. In der Pause griff Trainer Thomas Dauwe in die taktische Trickkiste und hatte damit Erfolg.

-mab-