Kottig-Knaller bringt Matellia Metelen einen Punkt

„Damit kann ich sehr gut leben“, kommentierte Matellia Metelens Trainer Thomas Dauwe das 2:2 im Nachholspiel gegen die SF Gellendorf. Lange sah es nicht nach einem Punktgewinn für die Elf aus der Vechtegemeinde aus, doch dann packte Justus Kottig einen aus. Damit machte der Youngster seinen dritten Doppelpack in Folge perfekt.

Im Duell zweier Rivalen aus der A-Liga Spitzengruppe gab es am Donnerstag einen Punkt für beide. 2:2 (1:1) trennten sich der FC Matellia Metelen und die SF Gellendorf. „Damit kann ich sehr gut leben“, konstatierte Thomas Dauwe, Trainer der Hausherren, nach dem Abpfiff.

Die Metelener kamen zunächst nicht in den Tritt. „Gellendorf hat sehr ballsicher und taktisch clever gespielt und uns damit vor Probleme gestellt“, analysierte Dauwe. Gut funktionierte hingegen die Matellia-Defensive, und so passierte eine gute halbe Stunde lang nichts in den Strafräumen.

Das änderte sich in der 34. Minute, als doch mal ein Ball durch kam: Matellia-Keeper Carl Kötterheinrich räumte Nils Holthaus ab, den fälligen Elfmeter verwandelte Yves-Pascal Arlt.

Das Heimteam glich überraschend aus – Justus Kottig war mit einem ansatzlosen Flachschuss aus 18 Metern erfolgreich (39.). Beinahe hätte Daniel Smith sogar die Führung erzielt, doch er scheiterte freistehend vor SFG-Schlussmann Florian Wienkamp (44.).

Direkt nach dem Wiederbeginn traf Jan-Eik Frieling mit einer ungewollten Bogenlampe zum 2:1 für die Gäste (46.). Die Metelener hatten nicht die passenden Werkzeuge im Koffer, um offensiv zu produzieren. Die Sportfreunde stellten die bessere Mannschaft, ohne jedoch die Sterne vom Himmel zu spielen. Daher wurde die Partie zäh, ehe sich die Matellia in den letzten zehn Minuten zu einem letzten Kraftakt aufraffte.

Kottig ließ das 2:2 zunächst noch aus (82.), holte das aber 120 Sekunden später mit einem Rechtsknaller nach. Vorausgegangen war ein 30-Meter-Flachpass von Philipp Brüning, der die Gellendorfer Hintermannschaft filetierte.

„Mehr war heute nicht drin, auch weil einige Leute fehlten oder nicht fit waren. Mein Dank an die Reserve, die uns heute personell unterstütz hat“, so Dauwe.