Luis Schulze Kolthoff wechselt nach Metelen

Der A-Ligist Matellia Metelen bekommt in der nächsten Saison ja bekanntlich einen neuen Trainer: Alexander Hollermann, der jetzt noch für den Bezirksligisten SV Burgsteinfurt kickt. Und der bringt einen neuen Spieler mit. Dabei handelt es sich um Luis Schulze Kolthoff.

Der 18-Jährige spielt für die Burgsteinfurter A-Jugend und machte dort mit konstant guten Leistungen auf sich aufmerksam. Das fiel auch SVB-Trainer Christoph Klein-Reesink auf, der Schulze Kolthoff auch schon in seinen Kader berief. Sein erstes Seniorenjahr wird der Innenverteidiger nun aber bei der Matellia absolvieren. „Ich bin mir sicher, dass der Wechsel für ihn genau der richtige Schritt ist. In Burgsteinfurt ist die Konkurrenz auf seiner Position sehr groß“, findet Hollermann. „Luis ist ein groß gewachsener, robuster Typ mit einem guten Spielaufbau.“

Ob Hollermann weitere Transfers vornimmt, will er nicht ausschließen: „Wenn jemand fußballerisch und charakterlich passt – warum nicht?“ Als zwingend nötig betrachtet der Coach das aber nicht, denn er hat für 2023/24 schon 24 Namen auf seiner Liste. Abgänge gibt es keine. Der Letzte aus dem aktuellen Kader, der jetzt Grünes Licht gegeben hat, ist Routinier Daniel Ernsting, der sich zunächst noch Bedenkzeit erbeten hatte.

Eine positive Nachricht flatterte den Metelenern am Donnerstag in das E-Mail-Postfach. Die 0:2-Heimniederlage gegen den SC Reckenfeld vom vergangenen Sonntag wird in einen 2:0-Sieg umgewandelt, da der Gegner mit Karl Hoffmann einen nicht spielberechtigten Akteur eingesetzt hatte. Hoffmann, der in der Partie beide Treffer für die Gäste erzielte, sah am Wochenende zuvor gegen Horstmar die fünfte Gelbe Karte. Ihm droht zudem noch eine Sperre von vier Spielen, da er im Wissen um seine Gelbsperre trotzdem gegen die Matellia mitgewirkt hatte.

Vier Partien gesperrt ist übrigens auch Matellias Lukas Laumann, dessen zu heftige Schiedsrichterkritik in dem Match gegen Reckenfeld mit Rot geahndet wurde.