Matchplan der Metelener geht auf

Für den FC Matellia Metelen lohnte sich am Sonntag die Fahrt in die Nachbarschaft. Beim FSV Ochtrup setzte sich die Elf aus der Vechtegemeinde mit 3:1 (0:0) durch. Ganz entscheidend dabei war, wie die Gäste auf den zwischenzeitlichen Ausgleich reagierten.

Bei leichtem Regen wurde am Sonntag das Derby in der Kreisliga A zwischen dem FSV Ochtrup und Matellia Metelen angepfiffen. Dabei war der gastgebende Tabellendritte gegen den Rangzehnten gefordert. Am Ende einer heißen und spannenden Partie war der Matchplan der Gäste aufgegangen, die sich über einen 3:1-Erfolg freuen konnten.

In der ersten Hälfte war klar zu erkennen, dass die Metelener dem Gegner den Ball überlassen wollten, um bei Ballgewinnen über die eigenen Flügel schnell zu kontern. So kamen sie auch zu Gelegenheiten, wobei FSV-Keeper Rafael Romero bei einem Fernschuss sein ganzes Können aufbieten musste.

Danach wurden die Ochtruper spielbestimmender. Nach einer Ecke köpfte Janik Hannekotte das Leder aus kurzer Distanz an die Latte. Kurz danach scheiterte Sakaria Omeirat an Matellia-Schlussmann Carl Kötterheinrich, der den Ball aus spitzem Winkel an den Außenpfosten lenkte. Fünf Minuten vor der Pause gab es dieses Duell nochmal, und erneut vergab Omeirat die Chance zur Führung.

Im zweiten Durchgang wurde es dramatisch. Zunächst gingen die Metelener durch Christopher Viefhues in Front, der den Ball nach einer Flanke volley mit Vollspann in den Winkel hämmerte (65.).

Nach einem langen Pass sah die Abwehr der Matellia in der 73. Minute nicht gut aus. Mats Thiemann war zur Stelle und schob das Spielgerät an Kötterheinrich vorbei ins Netz. Doch schon in der darauffolgenden Minute schliefen die Ochtruper und kassierten das 1:2. David Wähning traf mit einer Direktabnahme in die rechte, untere Ecke.

Danach drückte der FSV, ließ aber alle Chancen auf den Ausgleich ungenutzt. Auf der Gegenseite verhungerte ein Rückpass auf Romero. Viefhues antizipierte die Situation und schnürte seinen Doppelpack (84.).

Matellia-Trainer Thomas Dauwe lobte seine Mannschaft für den Kampf gegen starke Ochtruper. Er freute sich, dass sein Matchplan aufgegangen war. Der sah vor, die gegnerischen Flügelspieler zu doppeln und auf die eigene Konterstärke zu setzen. Sein Ochtruper Pendant Nelson da Costa sah einen verdienten Sieger und seine Elf im Pech. „Im bisherigen Saisonverlauf haben wir uns als gutes Team präsentiert, aber ein Topteam sind wir nicht. Ein solches hätte sich nach dem 1:1 nicht direkt wieder ein Gegentor gefangen. Daran müssen wir weiter arbeiten“, so der Übungsleiter.