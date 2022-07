Matellia läuft nach Kaltstart heiß

Der FC Matellia Metelen stellte sich am Samstag in Kaiserau vor – genauer gesagt die Walking Footballer des Vereins. Sie feierten ihre Premiere bei der Westfalenmeisterschaft. Das sportliche Abschneiden war absolut vorzeigbar und machte Hunger auf mehr. Eine große Hoffnung haben die Kicker aus der Vechtegemeinde.

Walking Football ist ein Projekt, das der Westfälische Fußball- und Leichtathletikverband weit oben auf seiner Agenda stehen hat. Um dem Gehfußball auch einen Wettbewerbscharakter zu geben, lädt der FLVW jedes Jahr zur Westfalenmeisterschaft nach Kaiserau ein. Erstmals am Start war der FC Matellia Metelen, der bei seiner Premiere gleich Vierter wurde.

Erst seit einem Jahr spielen die Metelener Walking Football. In Ermanglung von Gegnern wird immer nur untereinander im Training gekickt. „Von daher war das für uns ein echter Kaltstart. Speziell im taktischen Bereich haben wir zu Beginn Lehrgeld bezahlt“, berichtet Udo Scherzer.

Auf dem 20 Mal 40 Meter großen Feld – geschossen wird auf ein flaches Tor (ein Mal drei Meter) – probierte es die Matellia zunächst mit einem eher offensiven 3-3-System: also drei Defensive und drei Offensive. „Das Problem: Irgendwie standen zu viele Akteure vor dem Kasten und haben da die Räume eng gemacht, zudem hat uns das echt anfällig für Konter gemacht“, betrieb Scherzer nach den Auftaktniederlagen gegen den VfB Kirchhellen (2:3) und SuS Rünthe (0:2) Fehleranalyse. Zur dritten Partie wurde umgestellt, und die gewannen die Münsterländer gegen den SC GW Paderborn deutlich mit 8:1.

Im Viertelfinale setzte sich das Team aus der Vechtegemeinde gegen WP Middelich-Reese aus Gelsenkirchen durch (3:0), ehe im Halbfinale das Aus gegen GW Harsewinkel kam. 60 Sekunden vor Ablauf der 15-minütigen Spielzeit fiel das entscheidende 0:1.

Im kleinen Finale kam eine interessante Variante eines Shoot-Outs zur Anwendung. Ein Spieler musste den Ball von der Eckfahne zurück über die Mittellinie passen, von wo aus ein anderer den Ball direkt im leeren Tor zu versenken hatte. Das war im Training einmal geübt worden. Trotzdem: Das Kräftemessen um „Bronze“ ging gegen Rünthe mit 7:8 verloren. Westfalenmeister wurde übrigens Kirchhellen.

„Platz vier ist phänomenal, wir sind da schließlich ohne jede Erwartung hingefahren. Deshalb sind wir auch nicht traurig, dass wir im Halbfinale so unglücklich ausgeschieden sind. Das war ein tolles Turnier in äußerst harmonischer Atmosphäre. Uns kam es auch darauf an, Kontakte zu knüpfen. Vom Team aus Harsewinkel sind wir eingeladen worden, wenn die was machen“, berichtet Scherzer, der fünf Treffer erzielte. Frank Segeler folgte als zweitbester Torschütze mit drei Erfolgserlebnissen.

Verzichten musste die Truppe auf Frank Tewes, der kurzfristig passen musste. Der Mannschaftsverantwortlich ist bei der Matellia sozusagen die treibende Kraft im Walking Football. „Ohne ,Tewi‘ wären wir gar nicht nach Kaiserau gekommen. Wir hoffen, dass der eine oder andere Verein aus unserem Kreis auf diese altersgerechte Fußballvariante aufmerksam wird. Es wäre doch schön, wenn wir künftig etwas regelmäßiger gegen andere Mannschaften antreten könnten“, so Scherzer.

In Kaiserau lag das Mindestalter bei 50 Jahren. Youngster beim FCM war Frank „Jumbo“ Segeler (51), als ältester Kicker agierte Detlef „Deddi“ Rabe (62). „Nächstes Jahr – das steht jetzt schon fest – machen wir in Kaiserau wieder mit. Das hat sich echt gelohnt, und als Vierter haben wir uns ja auch Luft nach oben gelassen“, schwärmte Scherzer beim abschließenden gemütlichen Ausklang beim Vereinswirt Heiner Pieper.