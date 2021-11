Matellia Metelen lässt Sieg liegen

Eine fahrlässiger Umgang mit den Chancen kostete den FC Matellia Metelen zwei zusätzliche Punkte mehr. So mussten sich Trainer Thomas Dauwe und seine Kicker mit einem 1:1 anfreunden. Erst in der 83. Minute kassierte die Elf aus der Vechtegemeinde den Ausgleich.

Der FC Matellia Metelen spielt eine starke Saison – ab und an allerdings mit kleinen Schlenkern in der Leistungs- oder Ergebniskurve. So stellte es sich auch am Sonntag dar, als die Elf aus der Vechtegemeinde beim Skiclub Nordwest Rheine nicht über ein 1:1 hinauskam.

Auf dem schwer zu bespielenden Geläuf des Emslandstadions hatten beide Seiten erstmal Probleme, eine fußballerische Linie reinzubekommen. Das Meiste ereignete sich in der neutralen Zone. Die einzig echte Gelegenheit im ersten Abschnitt brachte der Matellia das 1:0: David Wähning eroberte sich den Ball auf der linken Seite und setzte Christopher Viefhues in Szene, der erfolgreich abschloss (33.).

Die Gäste konnten sich nun auf ihre favorisierte Taktik des schnellen Umschaltens verlegen. Der Skiclub musste mehr machen, konnte das aber nicht. Die Wintersportler blieben lange harmlos, und so verflachte die Begegnung weiter.

Erst nach rund einer Stunde kam mehr Dampf rein. Maximilian Prantler und Viefhues hätten zwingend auf 2:0 erhöhen müssen, doch daraus wurde nichts. So blieben die Hausherren am Leben und kamen zu Möglichkeiten. Gegen Florian Löckens Dropkick rettete Matellia-Keeper Sven Tolksdorf noch brillant (80.), doch drei Minuten später glich Ricardo Vaz Gomes aus. Vorausgegangen war ein Befreiungsschlag von Jan Brüning, der die komplette Metelener Defensive aushebelte. „Das darf eigentlich nicht passieren“, ärgerte sich Trainer Thomas Dauwe.

Noch weniger gefiel dem Übungsleiter, dass seine Elf anschließend den Siegtreffer ausließ. David Wähning, Justus Kottig und Prantler hatten alle das mögliche 2:1 auf dem Fuß. „Die Jungs haben in den richtigen Momenten die falschen Entscheidungen getroffen. Statt zu schießen wurde abgespielt, statt den besser postierten Mann zu bedienen, wurde abgezogen“, sprach Dauwe die Fehler an. „Wenn wir eben nur ein Tor machen, dann brauchen wir uns auch nicht zu wunderen, dass am Ende nicht mehr als ein 1:1 herausspringt.“