Matellia Metelen meistert neue Herausforderung

Matellia Metelen ist als Kontermannschaft bekannt, die auf Balleroberungen hofft und dann blitzschnell umschaltet. Doch in den letzten Wochen wurde der FC immer wieder vor neue Herausforderungen gestellt – und zwar, dass er selbst das Spiel machen muss. So auch im Test gegen RW Nienborg, den die Dauwe-Truppe mit 4:0 (1:0) für sich entschied. „Das geht definitiv auch in der Höhe in Ordnung“, sah Thomas Dauwe einen guten Testlauf seiner Jungs. In der ersten Halbzeit tasteten sich beide Teams noch ein wenig ab. Lediglich ein Eigentor von Nienborgs Julian Baving machte den Unterschied (32.). Danke ihrer besseren Kondition schraubten die Gastgeber das Ergebnis nach dem Seitenwechsel in die Höhe. Zunächst war nach einer Ecke von Daniel Ernsting Philipp Brüning zur Stelle (50.). Maximilian Prantler erhöhte (65.), und Lukas Laumann sorgte per Traumvolley für den 4:0-Endstand (83.). Es hätte durchaus noch höher ausgehen können, doch Gästekeeper Kevin Böcker erhielt ein Sonderlob von Dauwe.