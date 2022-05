Matellia Metelen verliert bei GWA Rheine

0:1 verlor Matellia Metelen am Sonntag bei GW Amisia Rheine. Nach 25 verschlafenen Minuten wachten die Gäste auf und hätten gut und gerne Zählbares mit in die Vechtegemeinde nehmen können. Ein sonst treffsicherer Akteur hatte allerdings kein Zielwasser getrunken.

Ein frühes Gegentor hat dafür gesorgt, dass der FC Matellia Metelen sein Punktspiel bei GW Amisia Rheine mit 0:1 abgeben musste. Tim Zumdieck erzielte den entscheidenden Treffer bereits in der dritten Minute. Zwei Bälle, die später an das Metelener Gestänge klatschten, hätten beinahe noch mehr Schaden angerichtet. „Die ersten 25 Minuten haben wir verschlafen, danach waren wir besser drin“, sah Gäste-Trainer Thomas Dauwe eine Steigerung. Justus Kottig hätte noch vor der Pause in zwei Situationen den Ausgleich markieren können. Früh in Hälfte zwei wechselte Dauwe Christopher Viehues ein und stellte damit auf eine Doppelspitze um. Die Matellia agierte durchaus gefällig, kam aber zu keinem zählbaren Ergebnis. Kottig hatte in Minute 85 abermals das mögliche 1:1 auf dem Fuß, doch dem Metelener Toptorjäger blieb sein 18. Saisontreffer vergönnt. „Ich finde, dass wir gar nicht mal schlecht gespielt haben. Leider passte das Ergebnis nicht. Aber wenn Du einen kassierst und selber keinen machst ist das halt so“, bilanzierte Dauwe nach dem Schlusspfiff.