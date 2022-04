Matellia spielt gegen zehn Altenrheiner nur 3:3

Thomas Dauwe hat es schon immer gewusst: „Wir spielen nur um den Klassenerhalt“, hat der Übungsleiter von Matellia Metelen gebetsmühlenartig wiederholt, wenn man nach den Ambitionen seiner Elf fragte. Das scheint sich zu bestätigen, denn nach drei Niederlagen in Folge und dem 3:3-Unentschieden gegen Abstiegskandidat SC Altenrheine II am Dienstag, ist die Matellia aus dem Rennen.

Dabei lagen die Metelener bis vier Minuten vor Schluss mit einem Treffer in Front, legten mit dem Anpfiff bereits den Grundstein für eine erfolgreiche Partie und spielten 60 Minuten lang mit einem Mann mehr auf dem Rasen.

„Für mehr als den einen Punkt waren wir nicht gut genug. Wir haben einfach zu schlecht verteidigt“, erläuterte Trainer Thomas Dauwe das Resultat. Personelle Not – es mussten zwei A-Jugendliche und ein Spieler aus der Reserve mitwirken – wollte er als Ausrede nicht gelten lassen. Die Defensive habe einfach nicht gut gespielt.

Daniel Ernsting erzielte nach einem Steilpass von Tim Wähning in der ersten Minute das 1:0. Lorenzo Darmiento glich in der 13. aus, stand aber, so Dauwe, „drei Meter im Abseits“. Insgesamt sieben Karten zückte Schiedsrichter Steffen Rauß in der Begegnung, einmal sogar Rot gegen Altenrheines Torwart Hannes Schäperklaus (30.), der Tim Wähning im Sechzehner umgrätschte. Fortan spielte der SCA II nur noch zu zehnt, aber das reichte diesmal für Metelen.

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Tim Wähning für Metelen per Kopf nach einem Freistoß von David Wähning auf 2:1 (58.); doch in der Schlussphase der Partie, als die Gäste nur noch Langholz nach vorne spielten, geriet die Metelener Abwehr gehörig unter Druck und wurde fahrig. „Da stimmte oftmals die Zuordnung nicht mehr. Es entstand jedes Mal Gefahr“, urteilte Dauwe.

So kam es, dass Altenrheine II in der 82. Minute durch Lukas Stellmacher nach einem Flachpass von außen den Ausgleich erzielte. David Wähning schürte bei seinem Trainer in der 86. Minute mit dem 3:2 nach Zuspiel von Linus Gesche zwar noch einmal die Hoffnung, die Negativserie von drei sieglosen Spielen zu beenden, doch auch daraus wurde nichts.

„Ich dachte eigentlich, nun wäre der Drops gelutscht“, so Dauwe. Doch wegen der vielen Unterbrechungen wurde natürlich nachgespielt. „Wir hätten eigentlich sogar noch länger nachspielen müssen als nur drei Minuten. Aber dann hätten wir womöglich noch verloren“, musste Dauwe miterleben, wie Dar­miento in der 93. Minute tatsächlich noch den Ausgleich für Altenrheine erzielte. „Auf dieselbe Weise wie schon beim Ausgleich. Langer Ball, wir kriegen ihn nicht raus, Tor“, war der Matellia-Coach leidlich enttäuscht vom Auftreten und der Leistung seiner Mannschaft.