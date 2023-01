Matellia unterliegt FCE-Reserve

Keine Bäume haben die A-Liga-Fußballer des FC Matellia Metelen in ihrem Test gegen den FC Eintracht Rheine II ausgerissen. 0:2 hieß es am Ende aus Sicht der Schwarz-Weißen. Aber Trainer Thomas Dauwe konnte auch Gutes berichten.

Der FC Matellia Metelen hat sein Testspiel gegen den Bezirksligisten FC Eintracht Rheine II mit 0:2 (0:0) verloren. Beide Treffer für die klassenhöheren Gäste erzielte Denis Rosum (55./68.). Unter den alles andere als idealen Bedingungen – ein eiskalter Wind pfiff durch den Sportpark Süd – tat sich die Matellia um Kapitän Philipp Brüning schwer. Trainer Thomas Dauwe entschuldigte dies jedoch: „Wir hatten in den anderthalb Wochen zuvor im Training richtig was gemacht, deshalb hatte der eine oder andere im Spiel schwere Beine.“ Den Sieg der Eintrachtler stufte der Coach als verdient ein. Seiner Meinung nach wären die Emsstädter näher an einem 3:0 dran gewesen als seine Elf an einem 1:2. „Das war jetzt sicherlich kein Spiel, das in die Analen der Vereinsgeschichte eingeht. Es gab mehr Schatten als Licht. Trotzdem hat der Test seinen Zweck erfüllt“, meinte Dauwe. Eine Personalie zauberte dem Trainer sogar ein Lächeln ins Gesicht: Die Fußverletzung, die sich Keeper Carl Kötterheinrich im Dezember zugezogen hatte, hat sich doch nicht als schwerwiegend herausgestellt. „Ich hatte erst befürchtet, dass da alles durch sei. Aber das hat sich nicht bewahrheit. Carl trainiert schon wieder mit.“ Am Samstag erwarten die Metelener einen weiteren Bezirksligisten . Um 14.30 Uhr wird im Sportpark Süd der Vergleich mit dem Borghorster FC angepfiffen.

-mab-