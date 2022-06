Metelens Lukas Buschkotte ist der „Jungschiedsrichter des Jahres“

Wenn die Fußballschiedsrichter ihren Saisonabschluss feiern, dann wird es auch immer spannend. Denn im Verlauf des Abends werden der „Schiedsrichter des Jahres“ und der „Jungschiedsrichter des Jahres“ ausgezeichnet. Die Titel gingen an Klaus Kossak (Emsdetten 05) und Lukas Buschkotte (Matellia Metelen).

Schiris: Saisonabschluss in Neuenkirchen

Das Saisonabschlussfest der Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter des Fußballkreises Steinfurt fand jetzt im Vereinsheim von SuS Neuenkirchen statt. Obmann Jürgen Lütkehaus durfte rund 60 Referees begrüßen und nutzte die Gelegenheit, verdiente Spielleiter auszuzeichnen.

Mit drei Verabschiedungen ging es los: Christoph Dropmann (Vorwärts Wettringen), Ludwig Lippers-Hollmann (FSV Ochtrup) und Reinhard Eissing (Westfalia Leer) bekamen neben lobenden Worten einen feinen Tropfen zum Dank überreicht. Das Trio entschied sich in der Coronazeit aus unterschiedlichen Gründen dazu, die Pfeife an den Nagel zu hängen. „Ihr habt diese Vereinigung mitgeprägt, wofür wir Euch nur danken können“, formulierte es Lütkehaus.

Apropos geprägt: Das darf auch über den ehemaligen Kreisvorsitzenden Hans-Dieter Schnippe gesagt werden, der im Verlauf des Abends von den Schiedsrichtern verabschiedet wurde. Schnippe, einst lange Zeit selbst Schiri, war 33 Jahre lang Kreisvorsitzender und hatte stets einen guten Draht zur Schiedsrichtervereinigung.

Immerhin zusammen auf 30 Jahre an der Pfeife bringen es Philippe Najda (FC Eintracht Rheine), Philipp Romahn (SV Mesum) und Christoph Schulte (1. FC Nordwalde). Sie wurden für jeweils zehn Jahre Schiedsrichtertätigkeit mit der Silbernen Nadel des Kreises ausgezeichnet. „Alle drei haben auf ganz unterschiedliche Art und Weise ihren Weg bei uns gemacht und sind aus unserer Gemeinschaft nicht mehr wegzudenken“, lobte Lütkehaus. Najda stieg kürzlich sogar in die Oberliga auf, während Romahn und Schulte in der Bezirksliga pfeifen.

Dann kam Spannung auf, als der Schiri-Obmann die Auszeichnungen „Schiedsrichter des Jahres/Jungschiedsrichter des Jahres“ für besonderes Engagement verlieh.

Der für Emsdetten 05 pfeifende Klaus Kossak fiel in der abgelaufenen Saison besonders positiv auf. Durch die Mithilfe bei Veranstaltungen des Kreises und sein Engagement für die Unparteiischen des Vereins hatte sich der 67-jährige die Auszeichnung redlich verdient.

Beim Jungschiedsrichter war es für den Ausschuss schon schwerer gefallen, eine Entscheidung zu treffen: „Wir haben aktuell fünf, sechs aufstrebende Talente, die sich ins Zeug legen. Letztlich war es ein Fotofinish“, baute Jürgen Lütkehaus Spannung auf, ehe er Lukas Buschkotte vom FC Matellia Metelen nach vorne bat. In vier Saisons als Schiedsrichter legte der 18-Jährige eine beeindruckende Entwicklung hin, die mit dem Aufstieg in die Bezirksliga belohnt wurde.

Nachdem alle Ehrungen vorgenommen waren, ging es zum gemütlichen Teil über. Das Grill-Team um Christian Brackhues versorgte die hungrigen Gäste, die es bei angenehmen Temperaturen nach draußen zog. Die Referees tauschten sich aus, erzählten sich Anekdoten und lachten viel.