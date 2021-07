Mourinhos Bus nicht zu haben

Das erste Pflichtspiel der neuen Saison beschert den Fußballern des FC Matellia Metelen einen richtig dicken Brocken: In der ersten Runde des Kreispokals stellt sich mit dem Oberligisten FC Eintracht Rheine die beste Mannschaft des Kreises in der Vechtegemeinde vor. Aus dem Kräfteungleichgewicht leitet sich auch die Taktik ab, die Metelens Trainer Thonas Dauwe favorisiert.

Justus Kottig (l.) spielte sich in den bisherigen Tests der Matellia in den Vordergrund.

