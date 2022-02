Schnelles Kart sorgt bei Lucca Broers für den Adrenalinkick

Lucca Broers liebt den Motorsport. Mit PS auf die Bahn – das ist die Welt des jungen Meteleners. Sein Traum: irgendwann vielleicht mal als Profi zu fahren. Aktuell ist der 17-Jährige in der niederländischen 4-Takt-Kartmeisterschaft unterwegs. Anfang April geht es auf eine ganz berühmte Rennstrecke.

Junger Metelener fährt in den Niederlanden

Lucca Broers hat jede Menge Talent. Und das bringt der 17-Jährige auch auf die Straße. Als Kartfahrer drückt der junge Metelener das Gaspedal seines bis zu 120 km/h schnellen Boliden in der niederländischen 4-Takt-Meisterschaft durch. Sein Traum: später mal professionell im Motorsport unterwegs zu sein.

„Das wäre schön, aber ich bin da Realist. Das dürfte ganz schön schwer werden“, weiß Broers. Den Ehrgeiz bringt er auf jeden Fall mit. In der Vorsaison – seiner ersten in dieser Klasse – belegte er Platz sechs im Gesamtklassement. Und das obwohl der Großteil der Konkurrenz älter und damit deutlich erfahrener ist. „In diesem Jahr möchte ich unter die Top drei“, kündigt der ehemalige Jugendfußballer von Matellia Metelen an.

In den Niederlanden, dem Heimatland seines Vaters Lambert, ist die Kart Academy Alkmaar auf Lucca Broers aufmerksam geworden. Für das Team aus dem Westen des Königreichs zieht der Münsterländer mittlerweile seinen Rennanzug über. Darauf aufgestickt sind übrigens sowohl die niederländische und die deutsche Flagge. Die Kart Academy bietet optimale Förderungsmöglichkeiten. Nicht nur die „Hardware“ – Broers bekam kostengünstiger ein Kart – sondern auch die „Software“ passt. Zahlreiche Experten stehen beratend zur Seite, so zum Beispiel der frühere Kart-Weltmeister Ricardo Romkema.

Die Saison beginnt Anfang April auf dem Kurs „De Landsard“ in der Nähe von Eindhoven. Gut einen Monat später steht schon ein Höhepunkt auf dem Programm – das Rennen in Spa-Francorchamps, wo jährlich der Formel-1-Grand-Prix von Belgien ausgetragen wird. An den Kurs hat Broers gute Erinnerungen, denn dort landete er im Vorjahr auf den vorderen Plätze.

Anreise, Startgeld, ein Satz Reifen, Benzin, Übernachtung, Verpflegung – das summiert sich. „Rund 700 Euro kostet ein Wochenende. Und darin sind Kosten für eventuelle Reparaturen noch nicht enthalten“, weiß Lucca Broers. Viel Geld für den KfZ-Lehrling, der nahezu seinen ganzen Lohn in seine Motorsportleidenschaft investiert. Unterstützung gibt es von den Eltern und Sponsoren. „Ich bin immer auf der Suche nach Firmen, die Lucca fördern. Das brauchen nicht 1000 Euro auf einmal sein, aber vielleicht mal ein Satz Reifen oder die Übernahme der Benzinkosten“, erklärt Lambert Broers, der voll und ganz hinter der Leidenschaft seines Sohnes steht.

Ein Rennwochenende, das bedeutet drei Starts und somit drei Mal die Möglichkeit, in die Punkte zu fahren. Pro Start werden in etwa 20 Minuten taxiert. 20 Minuten, die physisch und psychisch alles von den Akteuren abverlangen. Das hat auch Lucca Broers verinnerlicht. Von 78 Kilogramm hat er sein Körpergewicht auf 69 reduziert, indem er seine Ernährung umgestellt hat. „Anders geht es nicht“, weiß der Teenager, dass leichtere Fahrer Vorteile besitzen.

Bevor die Saison beginnt, geht es zur Formüberprüfung auf die Kartbahn ins rheinische Kerpen. Wer sich erinnert – dort haben schon die später richtig Großen im Kart ihrer Runden gedreht.