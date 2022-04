Später K.o. der Metelener Matellia

Im A-Liga-Nachholspiel zwischen Matellia Metelen und dem Borghorster FC II sah es bis tief in die Schlussphase nach einer Punkteteilung aus. Doch dann nahmen die Gäste zwei Mal ganz genau Maß.

Borghorsts Marius Wies (l.) kommt einen Tacken eher an den Ball als der Metelener Lennart van de Velde. Am Ende nahm der BFC drei Punkte mit nach Hause.

Der Matellia aus Metelen gehen die guten Ergebnisse aus. Das 1:3 (0:1) am Donnerstag vor eigenem Publikum gegen den Borghorster FC II war gleichbedeutend mit der dritten Niederlage in Serie. Für die Gäste hingegen läuft es momentan genau gegenteilig. Sie verbuchten zum dritten Mal in Folge die volle Punktausbeute und verschafften sich damit viel Luft im Abstiegskampf.

Die Metelener legten forsch los, und schon in Minute eins hatte Veit Wähning die Führung auf dem Schlappen. Allerdings verzog der Mittelfeldmann knapp. „Wir hatten mehr vom Spiel“, ließ Matellias Co-Trainer Sebastian Feldhues die ersten 45 Minuten Revue passieren, die auf beiden Seiten ohne Tore blieben. „Metelen hat in den ersten 20 Minuten ordentlich Druck ausgeübt, da hatten wir ein wenig Glück. Danach haben wir es verstanden, für mehr Entlastung zu sorgen“, zog Gäste-Coach Thomas Grabowski ein Zwischenfazit.

Nach einem Durchbruch über die rechte Seite erzielte die BFC-Reserve in der 54. Minute den ersten Treffer der Partie. Verantwortlich dafür zeigte Julian Bauland nach Vorarbeit von Tom Rausch. Das reizte die Hausherren, deren Antwort neun Zeigerumdrehungen später folgte: Veit Wähning besorgte den Ausgleich.

Danach ging es mit verteilten Spielanteilen flott weiter. Feldhues ordnete seiner Elf mehr von der Partie zu, während Grabowski meinte: „Nach dem 1:1 hätte es in beide Seiten kippen können.“

Letztlich bewiesen die Borghorster den längeren Atem: René Reiß lief parallel zur Sechzehnerlinie und zog mit seinem schwächeren Linken einfach mal ab. Das Resultat: Die Kugel landete genau im Knick – 1:2 (90. + 1). Für die Grün-Schwarzen wurde es noch charmanter: Nach einer gelungenen Einzelaktion des A-Jugendlichen Nicolas Leuters landete das Spielgerät über Umwege bei Gregorij Krumme, der aus 20 Metern auch genau ins Dreieck traf – 1:3 (90. + 3). „Da hatten wir das Spielglück, das uns in dieser Saison lange fehlte“, freute sich Grabowski nach der packenden Schlussphase.

Die Matellia setzt am Wochenende aus, da beim Gegner SC Altenrheine II geheiratet wird. Nachgeholt wird die Partie am Dienstag (26. April). Der BFC empfängt am Sonntag den Tabellendritten 1. FC Nordwalde.