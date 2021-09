Fußball: Westfalenliga

TuS Hiltrups Nullnummer mit einem Punkt belohnt

Münster 90 Minuten, 22 Akteure, zwei Halbzeiten, aber keine Tor: In der Fußball-Arithmetik wird das mit je einem Punkt für jedes Team geahndet – und so nahmen an diesem Sonntag in der Westfalenliga sowohl der TuS Hiltrup als auch die Gäste vom Lüner SC etwas Zählbares mit nach Hause.