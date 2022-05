1. FC Gievenbeck bleibt dran nach 2:1-Sieg beim TuS Tengern

Der 1. FC Gievenbeck hat sich nach den Punktverlusten in den zurückliegenden Wochen zurückgemeldet. Am Donnerstagabend siegte die Mannschaft von Trainer Florian Reckels mit 2:1 beim TuS Tengern und darf weiter auf den Aufstieg hoffen.

Zu viele Punkte ließ Westfalenligist 1. FC Gievenbeck in den zurückliegenden Wochen liegen. Durchaus gute Leistungen wurden nicht belohnt. Am Donnerstag im Nachholmatch beim TuS Tengern stimmte endlich wieder der Ertrag. Mit 2:1 (1:1) hatten die Schützlinge von Florian Reckels die Nase vorn, dürfen weiter vom Aufstieg in die Oberliga träumen.

Die schon fast abgestiegenen Gastgeber standen tief, ließen dem FCG kaum Räume – und doch fanden sich immer wieder Lücken. Manchmal durch einen Standard, wie nach 15 Minuten. Christian Keils Freistoß strich nur um Zentimeter am Kasten des TuS vorbei. Nils Heubrock und Keil ließen weitere Chancen aus. Der überraschende Rückstand nach 24 Minuten war wie eine kalte Dusche (Pawel Zieba). Gievenbeck schüttelte sich kurz – und fand spätestens nach dem Ausgleich durch Keil mit dem Pausenpfiff (45.+1) zurück ins Spiel.

Nach dem Wechsel machten es die Gäste unnötig spannend. Henning Dirks (60.), der eingewechselte Anton Mand (66.) oder Keil hätten die Weichen auf Sieg stellen müssen. Erst Louis Elias Martins Treffer in der 73. Minute nach feiner Vorarbeit von Guglielmo Maddente sorgte für Erleichterung und drei wichtige Zähler.

Gievenbeck: Eschhaus – Beyer, Scherr, Mende – Paenda, Kurk, Heubrock, Brüwer (71. Maddente) – Dirks (71. Mand), Keil, Balz (71. Martin)