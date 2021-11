1. FC Gievenbeck kommt über ein 0:0 beim SV Mesum nicht hinaus

Auch mit einem Punkt kann man manchmal zufrieden sein. So erging es am Sonntag Florian Reckels mit seinen Jungs – beim SV Mesum kam Tabellenführer 1. FC Gievenbeck nicht über ein torloses Remis hinaus. Kein Beinbruch.

„Wir haben uns gegen einen starken Gegner einen Punkt erkämpft.“ Das Fazit von Florian Reckels, Trainer des Westfalenligisten 1. FC Gievenbeck, fiel nach dem torlosen Remis beim SV Mesum zurückhaltend aus. Mit einem Zähler Vorsprung auf Verfolger GW Nottuln (3:2 in Bielefeld) bleiben die Münsteraner vorerst Spitze.

Auf einem tiefen und seifigen Geläuf taten sich beide Mannschaften schwer, ein konstruktives Spiel aufzuziehen. Chancen gab es trotzdem – und Gäste-Keeper Nico Eschhaus rückte immer wieder in den Mittelpunkt. „Er hat uns mit tollen Paraden im Spiel gehalten“, verteilte Reckels ein Sonderlob an seinen Schnapper, der die Null festhielt.

Dass auch der Gast nichts Zählbares verbuchte, war neben Mesums Tormann Nils Wiedenhöft mitunter eigenen Unzulänglichkeit im Abschluss geschuldet. Bei Anton Mands Kopfball unmittelbar vor dem Gang in die Kabinen hätte es klingeln müssen. Genau wie bei Guglielmo Maddentes Pfostentreffer in der 63. Minute – oder in der Schlussphase, als Christian Keil nach Zuspiel des eingewechselten Henning Dirks frei durch war, Mesums Nummer eins ausspielte, aber der Winkel dann doch zu spitz wurde. Mit etwas Glück wäre der FCG gar noch als Sieger vom Feld gegangen.

„Ich kann mit dem Zähler leben. Wir haben trotz unseres bärenstarken Starts immer gesagt, dass wir die Liga nicht von oben beherrschen werden“, sagte Reckels.

FCG: Eschhaus – Beyer, Scherr, Mende – Beil (14. Brüwer), Mand, Geisler (88. Stüve), Volmering, Martin (63. Dirks) – Maddente, Keil