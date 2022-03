1:1 gegen Bockum-Hövel – Roxel mit Willensleistung zum Punktgewinn

Nach der coronabedingten Zwangspause musste der BSV Roxel zum zweiten Mal in dieser Woche ran und bewies beim 1:1 (0:0) gegen den Tabellenzweiten SG Bockum-Hövel Willensstärke bei ausgehender Puste. Trainer Oliver Logermann war aus dem Hinspiel, das 1:5 verloren ging, gewarnt. Die Mannschaft aus Hamm ist spiel- und konterstark, erzielt pro Spiel durchschnittlich zwei Treffer und möchte dem Ortsnachbarn und Tabellenführer IG Bönen so lange wie möglich das Leben schwer machen. Roxel hat durch den glücklichen 2:1-Sieg im Nachholspiel gegen Altenberge am Donnerstagabend zwar eine zusätzliche Einheit in den Knochen, das sollte die Einstellung zum Spiel aber nur zusätzlich befeuern.

Die Kleeblätter, seit zwei Jahren zu Hause ungeschlagen, drückten der Partie von Beginn an den Stempel auf, ohne sich jedoch gefährlich in des Gegners Strafraum zu begeben. Das dauerte bis zur 30. Minute, als Dennis Bäumer Hendrik Flaßhar auflegte, dieser aber am Gästekeeper Simon Mühlbrandt scheiterte.

Ziegner verursacht Elfmeter

Nach einer spielerisch guten, aber ereignislosen ersten Halbzeit mussten besonders die Gäste einen Gang zulegen, um ihren Ruf als Spitzenteam zu verteidigen – und das taten sie auch. Bereits nach vier Minuten hatte Jawad Froghi die Chance, die Gäste in Führung zu bringen, doch Roxels Schlussmann Joshua Hermes entschärfte die Situation souverän. Als in der 59. Minute Bockum-Hövels Mergim Deljiu allein auf Hermes zustürmt, den Ball eigentlich schon vertändelt hatte, quert Daniel Ziegner und verursacht so einen Strafstoß für die Gäste. Deljiu führte selbst aus – und traf nur den Pfosten. Das Glück währte aber nur kurz, denn in der 66. Minute machte Dawid Franica durch den Führungstreffer Nägel mit Köpfen.

Bußmann auf Krasnipi – 1:1

Nur eine Minute zuvor hatte Logermann einen Doppelwechsel vorgenommen. Adenis Krasniqi und Florian Bußmann waren gekommen, und das Duo fügte sich umgehend ein. Krasniqi nutze Bußmanns Flanke per Kopf zum Ausgleich – die Joker stachen. Roxel bewies Moral und absoluten Kampfeswillen, wollte nachlegen. Doch der Außenristabschluss von Dennis Bäumer war für Mühlbrandt leichte Beute (74.). So blieb es bei der Punkteteilung, mit der Logermann zufrieden war. „Wir haben eine gute erste Hälfte gespielt. In der zweiten haben die Kräfte nachgelassen, da nehmen wir den Punkt gerne mit.“

Roxel: Hermes – Goßling, Lübke, Ziegner, Wessels – Bäumer (81. Kaling), Gockel, Flaßhar (65. Bußmann) , Schudzich (57. Kottenstede) – Kleine-Wilke, Castro (65. Krasniqi)