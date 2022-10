Münsterland

Am Montag (3.10.) ist es wieder so weit: Der 16. Sparkassen-Münsterland-Giro lockt tausende Fahrradfreunde und Sportbegeisterte ins Münsterland. Auf vier verschiedenen Strecken treten die Teilnehmer gegeneinander an. Mitmachen kann jeder - von Anfänger bis Profi.

Von André Fischer und Alexander Heflik