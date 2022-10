„Nicht konkurrenzfähige“ Gievenbecker bauen nach Derby auf Rückkehrer

Abwehrgrößen wie Johan Scherr, Anton Mand, Manuel Beyer, Philip Röhe, Jannis Fraundörfer und Miclas Mende fehlten dem 1. FC Gievenbeck auch im Oberligaderby bei der Preußen-Zweiten. Allein am personellen Manko machte aber niemand die Chancenlosigkeit fest, die beim 0:3 auf Kunstrasen belegt wurde. Das Resultat war vielmehr der zahlenmäßige Ausdruck der aktuellen Kräfteverhältnisse, die kaum jemanden verwundern angesichts der so unterschiedlich bestückten Kader und Kicker-Ambitionen. Diese Preußen haben inzwischen auch wertvolle Oberligaerfahrung, die der mit zwölf Punkten respektabel abschneidende Aufsteiger noch sammelt.

Beim letzten Vergleich beider Teams, in dem in der Westfalenligaserie 2017/18 Punkte verteilt wurden, gewann jedes Team sein Heimspiel mit 3:2. Ende Mai 2018 stand der FCG auf Platz eins und die Preußen zwei Positionen dahinter.

Fußball: Münsters Elf des Tages - Saison 2022/23 Münsters Elf des Tages vom 1. Spieltag (13. und 14. August): Nico Eschhaus (1. FC Gievenbeck/1 Nominierung in dieser Saison) - Mathis Schrick (Borussia Münster/1), Nick Rensing (Westfalia Kinderhaus/1), Anton Mand (1. FC Gievenbeck/1) - Niklas Seifert (BW Aasee/1), Elias Demirarslan (Preußen Münster II/1), Francesco di Pierro (Preußen Münster II/1), Hannes John (Borussia Münster/1) - Steffen Dondrup (SC Münster 08/1), Christian Keil (1. FC Gievenbeck/1), Akram El Koulali (BW Aasee/1) Foto: Münsters Elf des Tages vom 2. Spieltag (20. und 21. August): Jarle Schrock (Concordia Albachten/1 Nominierung in dieser Saison) - Anton Mand (1. FC Gievenbeck/2), Christoph Lübke (BSV Roxel/1), Maximilian Ricken (SC Münster 08/1) - Marko Costa Rocha (Borussia Münster/1), Bassam Machmouchi (SC Münster 08/1), Nils Kisker (TuS Hiltrup/1), Jim Waltermann (VfL Wolbeck/1) - Till Hausotter (Preußen Münster U19/1), Niels Lautenbach (Westfalia Kinderhaus II/1), Deniz Bindemann (Preußen Münster II/1) Foto: Münsters Elf des Tages vom 3. Spieltag (27. und 28. August): Fabian Kruse (BW Aasee/1 Nominierung in dieser Saison) - Jonas Goßling (BSV Roxel/1), Philipp Wassmann (Westfalia Kinderhaus/1), Frederik Schulte (1. FC Gievenbeck/1) - Alexander Gockel (TuS Hiltrup/1), Hannah Geldschläger (Wacker Mecklenbeck/1), Patrick Gockel (BSV Roxel/1), Airton (Westfalia Kinderhaus/1) - Hannes John (Borussia Münster/2), Niklaas Houghton (BSV Roxel/1), Marvin Kehl (Preußen Münster II/1) Foto: Münsters Elf des Tages vom 4. Spieltag (3. und 4. September): Romain Böcker (TuS Hiltrup/1 Nominierung in dieser Saison) - Mathis Egbers (SC Münster 08/1), Anton Mand (1. FC Gievenbeck/3), Pascal Altenfrohne (GW Gelmer/1) - Vincent Gogoll (Westfalia Kinderhaus II/1), Francesco Di Pierro (Preußen Münster II/2), Massih Wassey (Westfalia Kinderhaus/1), Marvin Deckert (VfL Wolbeck/1) - Guglielmo Maddente (1. FC Gievenbeck/1), Rui Guimaraes (SC Münster 08/1), Soulaimane Jassab (GW Gelmer/1) Foto: Münsters Elf des Tages vom 5. Spieltag (10. und 11. September): Lena Kloock (Wacker Mecklenbeck/1 Nominierung in dieser Saison) - Arne Stegt (TuS Hiltrup/1), Lasse Saerbeck (Concordia Albachten/1), Tim Egbers (1. FC Gievenbeck/1) - Hannes John (Borussia Münster/3), Francesco Di Pierro (Preußen Münster II/3), Verena Funke (Wacker Mecklenbeck/1), Yannek Lubitz (VfL Wolbeck/1) - Guglielmo Maddente (1. FC Gievenbeck/2), Luca Steinfeldt (Preußen Münster II/1), Luis Haverland (Westfalia Kinderhaus/1) Foto: Münsters Elf des Tages vom 6. Spieltag (17. und 18. September): Throben Hövelmann (Concordia Albachten/1 Nominierung in dieser Saison) - Kevin Schöneberg (Westfalia Kinderhaus/1), Jonas Bodin (VfL Wolbeck/1), Jano ter Horst (Preußen Münster II/1) - Dennis Bäumer (BSV Roxel/1), Paula Weber (Wacker Mecklenbeck/1), Jakob Korte (Preußen Münster II/1), Jannis Pier (Borussia Münster/1) - Daniel Mladenovic (TuS Hiltrup/1), Leonhard Pohlmeyer (SC Münster 08/1), Maximilian Picht (BSV Roxel/1) Foto: Münsters Elf des Tages vom 7. Spieltag (24. und 25. September): Joshua Hermes (BSV Roxel/1 Nominierung in dieser Saison) - Niklas Wathling (SC Münster 08/1), Anton Mand (1. FC Gievenbeck/4), Nelson Peters (Westfalia Kinderhaus/1) - Tobias Heering (Preußen Münster II/1), Bryan Ojiako (GW Gelmer/1), Vincent Gogoll (Westfalia Kinderhaus II/2), Nils Johannknecht (TuS Hiltrup/1) - Stan Schubert (TuS Hiltrup/1), Dennis Hamsen (SC Münster 08/1), Sebastian Hübener (VfL Wolbeck/1) Foto: Münsters Elf des Tages vom 8. Spieltag ( 29. September bis 2. Oktober): Philipp Oluts (Borussia Münster/1 Nominierung in dieser Saison) - Kevin Schöneberg (Westfalia Kinderhaus/2), Niklas Beil (1. FC Gievenbeck/1), Jano ter Horst (Preußen Münster II/2) - Katrin Große Scharmann (Wacker Mecklenbeck/1), Jakob Korte (Preußen Münster II/2), Bassam Machmouchi (SC Münster 08/2), Marko Costa Rocha (Borussia Münster/2) - Finn Deipenwisch (VfL Wolbeck/1), Luca Steinfeldt (Preußen Münster II/2), Rui Guimaraes (SC Münster 08/2) Foto: Münsters Elf des Tages vom 9. Spieltag ( 8. und 9. Oktober): Nico Eschhaus (1. FC Gievenbeck/2 Nominierungen in dieser Saison) - Jonas Goßling (BSV Roxel/2), Thorsten Schürmann (GW Gelmer/1), Ben Kronenberg (Preußen Münster U19/1) - Francesco Di Pierro (Preußen Münster II/4), Hannes John (Borussia Münster/4), Massih Wassey (Westfalia Kinderhaus/2), Christopher Hömann (SC Münster 08/1) - Darwin Ribeiro (Concordia Albachten/1), Luca Steinfeldt (Preußen Münster II/3), Danylo Krevsun (Preußen Münster U19/1) Foto:

Schon damals traf Adlerträger Luca Steinfeldt in Reihenfolge, machte 25 Tore in 26 Partien. Nach der Rückkehr an die Hammer Straße avanciert der 26 Jahre alte echte Mittelstürmer zur erhofften Verstärkung. „An wie vielen entscheidenden Aktionen war der beteiligt?“, fragte FCG-Trainer Florian Reckels eher rhetorisch in die Runde. Den ehrgeizigen 40-Jährigen störte am meisten, „dass wir nicht konkurrenzfähig waren in diesem Duell. Gut verkauft haben wir uns allenfalls in den letzten 25 Minuten – da war schon alles vorbei.“

Gievenbecks Kurk mit Bänderverletzung

Für Justus Kurk war schon nach 13 Minuten alles vorbei. Der wichtige defensive Mittelfeldmann wird mit einer Bänderverletzung im Sprunggelenk zunächst ausfallen. „Solche Geschichten passen leider derzeit zu uns“, sagte Reckels zur Verletzungsmisere. Immerhin ist Scherr jetzt „entsperrt“ und Paenda wie Fraundörfer sind wieder im Training vor dem anspruchsvollen Spielepaket mit Finnentrop, Gütersloh, Bövinghausen und Rhynern nacheinander als Gegner. Für die Abwehr und die Reihe davor stellen sich Alternativen ein, für die Offensive soll es einen internen Schub geben. Ein Treffer in den letzten vier Partien zeigt auf, wo Nachholbedarf besteht.

Spielgewinner und SCP-Trainer Kieran Schulze-Marmeling, der mit Reckels immer im guten Austausch steht, wünschte sich ja vor Wochen schon, dass seine so variabel agierende, energiegeladene und taktisch versierte Elf das Offensivspiel auf den Neuner noch stärker verinnerlicht. Rückte der schon fünffache Torschütze Steinfeldt doch ideal auf eine Stelle, die zuvor mit einem solchen Typ gar nicht besetzt war bei der Preußen-Zweiten. Nun kann es Pässe in die Tiefe geben auf den, der sie festmacht oder direkt nutzt. Mit drei Toren pro Spiel weisen die Preußen übrigens den besten Schnitt im Klassement auf. Elf verschiedene Spieler trafen bereits.

Fünf Platzverweise bei Sportfreunde-Duell

Unerwünschte Zahlen drückten dem Oberligaspiel zwischen den Sportfreunden aus Siegen und denen aus Lotte (2:2) den Stempel auf. Regionalliga-Spielleiter Yanick Rupert (Dortmund) zeigte fünf Rote und zehn Gelbe Karten, es ging ab der 52. Minute bisweilen drunter und drüber, auch in Rudeln von Streithähnen. Siegen hatte am Ende drei Mann weniger auf dem Platz, Lotte derer zwei. Und nahm in der siebten Minute der Nachspielzeit noch den Ausgleichstreffer hin. Arda Nebi, auch für Siegens 1:0 verantwortlich, rückte in die Rolle des Tageshelden.

Der VfL Wolbeck hatte ein spielfreies Wochenende, weil er in der Bezirksliga 7 seine Partie beim TuS Freckenhorst auf Dienstag (11. Oktober, 20 Uhr) verlegt hat.