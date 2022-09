Was man über den Münster-Marathon 2022 wissen muss

Am Sonntag ist es soweit: Der Volksbank-Münster-Marathon findet wieder statt, in diesem Jahr sogar mit einer Jubiläumsausgabe. Termin, Rahmenprogramm, Lageplan – die wichtigsten Fragen und Antworten.

Am 11. September 2022 findet erneut der Volksbank-Münster-Marathon statt.

findet erneut der statt. Über 9000 Läuferinnen und Läufer nehmen an dem Marathon teil.

nehmen an dem Marathon teil. Dieses Jahr ist es die bereits 20. Auflage des großen Sport-Events.

des großen Sport-Events. Der Volksbank-Münster-Marathon startet um 9.00 Uhr am Schlossplatz.

Wann findet der Volksbank-Münster-Marathon 2022 statt?

Der Volksbank-Münster-Marathon findet am 11. September 2022 statt. Im vergangenen Jahr fand er unter strengen Corona-Auflagen statt, im Jahr 2020 musste der Marathon coronabedingt sogar ausfallen.

Was ist das besondere zum Jubiläumsjahr?

In diesem Jahr gibt es ein „Best of“ aller Künstlerinnen und Künstlern der vergangenen 20 Jahre als Rahmenprogramm. Auf der Zielbühne performt zm Beispiel Antie Pode mit einer Kofferakrobatik. Am Südamerika Point tanzen brasilianische Tänzerinnen und Tänzer zu lateinamerikanischen Klängen. Außerdem sind mehr als drei Meter hohe Strauße und blaue Vögel zu sehen.

Welche anderen Disziplinen gibt es im Rahmen des Volksbank-Münster-Marathons?

Zusätzlich zu dem Volksbank-Münster-Marathon gibt es an dem Tag den Atruvia Staffelmarathon (Start: 9.24 Uhr, Schlossplatz), die Hengst-Filtration-28 (Start: 10.15 Uhr, Schlossplatz), den Stadtwerke Kids-Marathon (Ab: 11.30 Uhr, Musikschule Himmelreichallee), den KiO Charitylauf (Start: 12.00 Uhr, Roxeler Straße, Münster-Roxel) und den Gesundheitslauf (Start: 13.00 Uhr, Rüschhausweg, Ecke Arnheimweg in Münster-Gievenbeck).

Wie funktioniert die Anmeldung?

Die Anmeldung für den Marathon erfolgt online auf der Website des Volksbank-Münster-Marathons. Teilnehmer und Teilnehmerinnen bezahlen laut Veranstalter je nach Anmeldezeitpunkt eine Gebühr zwischen 59 und 79 Euro. Die Kosten für den Staffelmarathon betragen je Staffel 128 Euro. Die Kosten für die Hengst-Filtration-28 betragen 39 Euro. Für den Gesundheitslauf betragen die Kosten 10 Euro. In der Teilnahmegebühr inkludiert sind unter anderem das Starter-Shirt, ein Goodie-Bag sowie Verpflegungsstationen. Für den diesjährigen Volksbank-Marathon ist eine reguläre Anmeldung jedoch nicht mehr möglich.

Münster-Marathon 2021 Große Bühne für insgesamt Tausende Läuferinnen und Läufer: Am Sonntag (12. September 2021) startete vor dem Schloss der 19. Volksbnk-Münster-Marathon. Foto: Jürgen Peperhowe Ein Marathon im Zeichen von Corona: Zuschauer mussten etwa im Zielbereich am Prinzipalmarkt nachweisen, dass sie geimpft, genesen oder getestet sind. Foto: Jürgen Peperhowe Als Erster über die Ziellinie rannte wieder einmal ein Kenianer. Foto: Jürgen Peperhowe Samuel Lomoi war mit zwei Stunden und zehn Minuten der schnellste Läufer beim Münster-Marathon 2021. Foto: Jürgen Peperhowe Elias Sansar wurde Dritter und war damit wieder einmal der beste Deutsche im Feld. Foto: Jürgen Peperhowe Monica Cheruto aus Kenia sicherte sich mit einer Zeit von 2:33 Stunden den Sieg bei den Frauen. Foto: Jürgen Peperhowe Lokalmatdorin Johanna Rellensmann (Mitte) kam als dritte Frau ins Ziel. Foto: Jürgen Peperhowe Große Unterhaltung auf dem Prinzipalmarkt:Herumstelzende Giraffen unterhielten das Publikum im Zielbereich. Foto: Jürgen Peperhowe Das Stelzentheater beeindruckte nicht nur die kleinen Besucher. Foto: Jürgen Peperhowe Ein ganz besonderes Erlebnis hatten 300 Kinder, die sich auf den letzten anderthalb Kilometern ins Marathonfeld einreihen durften. Foto: Jürgen Peperhowe Unter der Anfeuerung der Cheerleader und Tausender Zuschauerinnen und Zuschauer... Foto: Jürgen Peperhowe ...liefen die Kinder von der Westfälischen Schule für Musik an der Himmelreichallee bis zum Ziel am Prinzipalmarkt. Foto: Jürgen Peperhowe Mitmachen durften Kinder im Alter von sechs bis 13 Jahren. Foto: Jürgen Peperhowe Aber auch den etwas älteren Läufern waren die Anfeuerungen vom Straßenrand gewiss. Foto: Jürgen Peperhowe Bei so einer Unterstützung fallen die 42,195 Kilometer schon etwas leichter. Foto: Jürgen Peperhowe Auf den Mülltonnen wurde fleißig getrommelt. Foto: Jürgen Peperhowe Für diesen pandemie-typischen Unrat hätte man sie allerdings auch gut gebrauchen können. Im Start- und Zielbereich waren Masken vorgeschrieben. Foto: Jürgen Peperhowe An mehreren Stationen auf der Strecke gab es Erfrischungen... Foto: Jürgen Peperhowe ...und einen Vitaminschub für die nächsten Kilometer. Foto: Jürgen Peperhowe Vom Start am Schlossplatz führte die Strecke durch die Innenstadt über Gievenbeck, Nienberge und Roxel wieder zurück ins Stadtzentrum. Foto: Jürgen Peperhowe 2100 Frauen und Männer hatten sich für die ganze Marathonstrecke angemeldet. Foto: Jürgen Peperhowe Dazu kamen 1450 Staffeln, die sich die 42 Kilometer durch Münster aufgeteilt haben. Foto: Jürgen Peperhowe Ab neun Uhr morgens flogen die Füße über den münsterischen Asphalt. Foto: Jürgen Peperhowe Kraftfutter stand für die Ausdauersportler am Streckenrand bereit. Foto: Jürgen Peperhowe Auf drei Bühnen vom Aegidiitor bis zum Prinzipalmarkt wurde dem Publikum und den Aktiven eingeheizt. Foto: Jürgen Peperhowe An etlichen „Laufmotivationspunkten“ wurden die Läuferinnen und Läufer von Fantasiewesen angefeuert. Foto: Jürgen Peperhowe „Deine Best(e) Zeit“ – das ist das Motto des Münster-Marathons 2021. Foto: Jürgen Peperhowe Die Staffelläufe machen den Münster-Marathon regelmäßig zum Volksfest. Foto: Jürgen Peperhowe 5800 Sportlerinnen und Sportler waren 2021 allein in den Staffeln angemeldet. Foto: Jürgen Peperhowe Das Ziel vor Augen: Alle, die es innerhalb von fünfeinhalb Stunden ins Ziel schafften, bekamen eine Medaillen und ein Finisher-Shirt. Foto: Jürgen Peperhowe

Wo verläuft die Strecke des Volksbank-Münster-Marathons?

Nach dem Start beim Schloss verläuft der Marathon zunächst durch die Innenstadt und um den Aasee. Weiter geht es in Richtung Nienberge, Roxel und Gievenbeck. Der Marathon endet am Prinzipalmarkt.

Wie ist die Staffelstrecke aufgeteilt?

Bei der Staffelstrecke laufen insgesamt vier Läufer. Der erste Läufer läuft 10,5 km, der zweite 11 km, der dritte Läufer 10 km und der vierte 10,7 km. Die erste Übergabe ist am Aasee, danach folgt Nienberge. Die letzte Übergabe ist an der Roxeler Straße. Für den Staffel-Lauf gibt es männliche und weibliche Teams, aber auch Mixed-Teams. Start ist um 9:15 Uhr am Schlossplatz.

Was ist die Hengst-Filtration-28?

Die Hengst-Filtration-28 ist eine neue Distanz, die dieses Jahr ins Programm genommen wurde. Es ist ein 28 km Lauf. Münster 28 startet um 10.15 am Kardinal-von-Galen-Ring / Ecke Vesaliusweg.

Wo gibt es die Ergebnisse des Volksbank-Marathons zu sehen?

Wir haben in unserem Angebot einen neuen Ergebnisservice, der neben Live-Ergebnissen auch eine Live-Karte bietet. Dort kann sehr einfach nachvollzogen werden, welche Läuferin und welcher Läufer sich gerade wo auf der Strecke befinden und natürlich auch, wann sie das Ziel erreicht haben. Dazu bieten wir ein Archiv mit Ergebnissen der vergangenen drei Marathon-Events.

Wie fahren die Busse am Sonntag?

Am Sonntag (11. September) werden fast alle Buslinien für den Münster-Marathon umgeleitet. Neben der Innenstadt sind laut einer Pressemitteilung der Stadtwerke vor allem der Westen und Norden der Stadt mit den Stadtteilen Roxel, Gievenbeck und Nienberge betroffen.

Welche Straßen sind gesperrt?

Die gesamte Strecke des Marathons selbst ist gesperrt. Neben der Strecke sind auch alle einmündenden Straßen während der Veranstaltung gesperrt. An verschiedenen Verkehrsknoten wie am Neutor, an der Weseler Straße/Koldering oder an der Roxeler Straße gibt es Umleitungen.

Wo kann man am besten parken?

Besucherinnen und Besucher, die mit dem Auto kommen, können dieses direkt auf dem Schlossplatz-Parkplatz neben der Startlinie parken. Der Parkplatz ist am Tag des Marathons über die Hüfferstraße bzw. Steinfurter Straße zu erreichen. Außerdem eignen sich das Parkdeck Georgskommende sowie die Parkhäuser Alter Steinweg, Theater und Stubengasse als Parkmöglichkeit.

Wie verläuft der Stadtwerke Kids-Marathon?

Bei dem 14. Stadtwerke Kids-Marathon im Rahmen des Volksbank-Münster-Marathons laufen Kinder im Alter von 6 bis 13 Jahren die letzten 1,5 Kilometer der Marathonstrecke. Der Start ist am Stadtwerke-Kids-Point um 11.30 Uhr. Die Kinder laufen gruppenweise in Begleitung der Helfer oder allein in Begleitung eines angegeben Teilnehmers des Marathons.

Weitere Informationen rund um den Marathon finden Sie außerdem auf unserer Special-Seite zum Münster-Marathon 2022.