Aasee holt keine Punkte beim 0:4

BW Aasee hat das Heimspiel gegen den SV Ibbenbüren verloren. Für den Fußball-Bezirksligisten wurde es dabei erst in den letzten Minuten zu einer deutlichen Niederlage gegen die Gäste beim 0:4 (0:1). Damit konnte die Mannschaft des erkrankten Trainers Andre Kuhlmann, der durch Co-Trainerin Anna Steckel vertreten wurde, die Abstiegsränge nicht verlassen.

Zur Pause führten die Gäste durch einen Treffer von Janis Schröder (34.) „nur“ mit 1:0. Doch die Niederlage nahm für Aasee Konturen an, als Kevin Hagemann nach gut einer Stunde auf 2:0 erhöhte. In den Schlussminuten schraubte Maximilian Pelle das Ergebnis dann in die Höhe mit zwei weiteren Treffern. Am Montag geht es für BW beim TuS Recke bereits weiter.