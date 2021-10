Aasee stoppt Trend – Nullacht souverän

Als der strahlende Höhepunkt des münsterischen Bezirksliga-Wochenendes fällig war, war es schon zappenduster. Am Freitagabend um 21.53 Uhr verbuchte Concordia Albachten zum Auftakt des Spieltages im Verfolgerduell bei Greven 09 seinen fünften Auswärtssieg in der laufenden Spielzeit und machte zumindest für 39 Stunden den Sprung an die Tabellenspitze – diesen Platz eroberte am Sonntagnachmittag zwar der Borghorster FC durch seinen 3:1-Erfolg beim SV Mesum II zurück, dennoch hatten Concorden-Trainer Sebastian Hänsel und seine Schützlinge allen Grund, den für sie freien Sonntag entspannt zu genießen.

Wenig entspannt waren die vergangenen Wochen für BW Aasee. Das 3:3 in Ibbenbüren könnte einen Wendepunkt markiert haben. „Die Mannschaft hat das gut gemacht, ich bin sehr zufrieden“, sagte Trainer Andre Kuhlmann. Alle Treffer fielen in der „verrückten ersten Halbzeit“ (Kuhlmann). Der starke Abdelsalam Noureldin umklammerte mit seinen Toren (1. und 18.) den Ibbenbürener Doppelschlag (13. und 16.), Maximilian Picht (27.) brachte Aasee wieder in Führung, kurz darauf glich der Gastgeber wieder aus. In der Schlussphase hatten die Münsteraner mehrfach die Chance zum vierten Tor. Einmal pfiff ihnen der Schiedsrichter einen Überzahl-Konter ab. „Das war niemals Abseits“, zürnte Kuhlmann.

Keinen guten Tag erwischte GW Gelmer. Das stark ersatzgeschwächte Team unterlag in Neuenkirchen 0:1. Murat Hitir erzielte nach 57 Minuten das Tor des Tages. „Diese Niederlage geht in Ordnung. Wir waren heute im Angriff stumpf und hatten kaum Chancen“, konstatierte Trainer Gerrit Göcking. In der Schlussphase strahlten die Gäste nur bei Standards Gefahr aus.

Nach dem Fehlstart in die Saison nimmt Münster 08 Fahrt auf. Gegen den SC Hörstel ließ sich das Team auch vom frühen 0:1 (3.) nicht beeindrucken. Gunnar Weber (10. und 21.) antwortete mit einem Doppelschlag, nach der Pause traf er auch zum 3:1 (50.). Steffen Dondrup (51.) und Luca Lapke (64.) schraubten ebenfalls noch am Ergebnis. „Unsere Leistung war ordentlich bis gut, mit unserer Chancenverwertung bin ich nicht zufrieden. Wir hätten heute auch zweistellig gewinnen können“, sagte Trainer Julian Wiedenhöft.

In der Staffel 7 behauptete sich der VfL Wolbeck mit 3:2 gegen den SV Drensteinfurt. Nach der frühen Gästeführung durch Robin Wichmann (7.) wendeten Tilo Gadau (20. und 55.) und Jonas Bodin (33.) das Blatt. Im Gefühl des sicheren Sieges ließ der VfL die Zügel ein bisschen schleifen. Nach dem 2:3 durch Maximilian Schulz-Geisthövel (69.) war wieder alles offen. „Wir haben das Spiel über eine Stunde lang dominiert, den Fight am Ende hätten wir uns wirklich ersparen können“, sagte Trainer Kolja Zeugner.