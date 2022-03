Alarmglocken schrillen bei Zweitvertretungen in Wolbeck und Hiltrup

Münster

Sowohl der TuS Hiltrup II als auch der VfL Wolbeck II gingen in der Kreisliga A2 am Wochenende unter. 0:6 und 1:8 lauteten die Resultate bei GW Albersloh und gegen die SG Selm. Die Gründe für die Schwierigkeiten sind in beiden Fällen unterschiedlich.

Von Jonas Austermann