Albachten unterliegt dem FC Nordkirchen und bleibt Vorletzter

Es läuft einfach nicht bei der Concordia aus Albachten. Gegen den Tabellenzehnten aus Nordkirchen unterlag die Mannschaft von Sebastian Hänsel unglücklich mit 0:1 (0:0).

Albachten wollte mit allen Mitteln endlich wieder einen Sieg einfahren, um langsam aus dem Tabellenkeller herauszukommen. Seit nunmehr sechs Spielen ohne Sieg appellierte Hänsel an seine Jungs, mehr Intensität auf den Platz zu bringen, die ihm in den Spielen gegen Borken und Dülmen gefehlt hatte. Albachten ging konzentriert ans Werk und stand in der Defensive stabil. Nordkirchen war spielerisch ein wenig stärker, alles in allem begegneten sich zwei Teams auf Augenhöhe. Die erste Torchance für die Gastgeber hatte Silas Nübel, der nach Vorarbeit von Nemanja Kovacevic aber an Keeper Nico Plechaty scheiterte. Das 0:0 zur Pause entsprach der Leistung und war im zweiten Spielabschnitt ausbaufähig.

Eine kleine Duftmarke setzte Emrullah Uzun in der 50. Minute, als er einen direkten Freistoß an den Pfosten hämmerte. Albachten war weiterhin stets bemüht, hatte aber nicht die Durchschlagskraft nach vorn, um wirklich gefährlich zu sein. Die größte Chance hatte Stürmer Nemanja Kovacevic in der 75. Minute als er eine Flanke von Niklas Frede per Seitfallzieher aufs Tor schoss, aber nicht im Netz unterbrachte. Von Nordkirchen war nicht viel zu sehen, deshalb tat der Treffer von Joachim Mrowiec gleich doppelt weh. Lutz Schaemann lief sich frei und bediente den mitgelaufenen Mrowiec, der nur noch einschieben musste. Keeper Thorben Hövelmann war absolut chancenlos. Das Tor aus dem Nichts besiegelte die sechste Niederlage des Aufsteigers aus Albachten.

Sebastian Hänsel gefiel, dass seine Jungs „wach waren und Zweikampfmentalität“ zeigten. Aber er weiß eben auch, dass „Qualität und Genauigkeit im letzten Drittel fehlen, um Tore zu machen und Siege einzufahren.“

Albachten: Hövelmann – Saerbeck, Eshold, Bürschgens – Gröger, Wolf, Uzun (59. Kroker), Frede (87. Zymner), Kievit (68. Kievit) – Nübel, Kovacevic 77. Goevert.