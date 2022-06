Alexander Weifenbach gewinnt vor 4000 Zuschauern das Eliterennen

Gut 4000 Zuschauerinnen und Zuschauer sorgten am Freitagabend beim Traditionsrennen in Hiltrup für eine Atmosphäre, die bei den Sportlerinnen und Sportlern für eine Gänsehaut sorgte. Das Eliterennen am späten Abend gewann Alexander Weifenbach vom Team Colonia Kids.

Die Sonne hatte sich längst hinter den Wolken versteckt, die Abenddämmerung setzte ein. Rund 4000 Zuschauerinnen und Zuschauer wollten dabei, endlich wieder Teil eines Live-Erlebnisses sein. Über zwei Jahre Leidenszeit haben die Veranstalter von Volksfesten, Konzerten und anderen Großveranstaltungen hinter sich. Da bot das Traditionsrennen des RSV Münster die perfekte Bühne für etwas Kurzweile. „22 Grad, kein Regen, das sind beste Bedingungen.“ Ex-Profi Fabian Wegmann, inzwischen zweiter Vorsitzender beim Radsportverein, freute sich knapp drei Wochen vor seiner Reise zur Tour de France über die zurückgekehrte Begeisterung entlang der knapp 800 Meter langen Strecke. So lebendig kann ein Stadtteil sein.

Das Feuer der (Vor-)Freude schwappte auf die Protagonisten über. „Ich bin super aufgeregt, zwei Jahre keine Rennen gefahren“, sagt Vladi Riha, 2019 bei der letzten Auflage bei der Elite ganz oben auf dem Podest. Inzwischen ist er 49 – aber kein bisschen müde. „Wenn ich die Menschen hier sehe, habe ich eine Gänsehaut. Mal sehen, was geht.“

Sven Vadder: „Es kribbelt“

45 Lizenzfahrer waren gemeldet, 88 Runden Kriterium standen an. „Es kribbelt“ – RSV-Urgestein Sven Vadder trug ein Lächeln auf den Lippen, für Stunden. Spätestens als Herbert Schmid, Geschäftsführer des Hauptsponsors Agravis, um 20.45 Uhr den Startschuss gab, waren die Jungs im Rennsattel im Tunnel und das Volk wie elektrisiert.

Mit Spitzengeschwindigkeiten von 47, 48 Kilometern in der Stunde fegten die Amateurhelden auf zwei Rädern über den Asphalt. Brutal schnell. Und mitunter gefährlich in den zahlreichen Kurven. Nichts passiert – gottlob.

Wolf wird Dritter

Als das Führungsfahrzeug auf die Zielgerade bog und der Glockenton die letzte Runde einläutete, lag Justin Wolf (Leopard Pro Cycling) knapp 30 Sekunden vorne, der in einem beherzten Finale als Erster über den Zielstrich fuhr – aber nicht gewann. Wolf wurde Dritter. Mit 31 erfahrenen Punkten setzte sich am Ende Alexander Weifenbach vom Team Colonia Kids vor seinem Kollegen Christian Noll durch. „Unfassbar, diese Leute, ich bin total glücklich, dass es am Ende gereicht hat“, so Weifenbach. Dabei sollte er eigentlich für Noll fahren. Als sich abzeichnete, dass er ganz nach vorne fahren würde, gab es die Order von der Teamleitung, für Weifenbach Tempo zu machen. Der hatte sich bis dato einen so großen Vorsprung an Punkten herausgefahren, dass er sich sogar einen „Plattfuß“ leisten konnte. Fix war das Rad gewechselt – und geradewegs ging es weiter aufs oberste Treppchen. „Ein großes Finale, das war Radsport vom Feinsten“, freute sich Fabian Wegmann.