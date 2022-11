Amelsbüren trifft spät zum Sieg, Wacker und Aasee verlieren

In der Fußball-Landesliga der Frauen hält GW Amelsbüren Kontakt zur Spitzengruppe. Beim 3:2 gegen den FC Oeding brauchte der Gastgeber viel Geduld, um den „Dreier“ unter Dach und Fach zu bringen. Erst in der Schlussminute gelang Sophie Stumpf der erlösende Treffer. Luisa Wünnemann hatte Amelsbüren mit zwei Treffern (23. und 57.) in eine komfortable Ausgangslage gebracht, ehe der Gast per Doppelschlag (59. und 71.) ausglich.

In eine Niederlage musste Liga-Konkurrent BW Aasee einwilligen. Gegen den TuS Recke unterlag das Team von Trainer Kolja Steinrötter mit 0:2 (0:0). Die Tore für die Gäste fielen erst in der letzten Viertelstunde. In der Tabelle rutschten die Münsteranerinnen auf Platz acht ab.

Rang elf nimmt die zweite Mannschaft von Wacker Mecklenbeck ein. Sie unterlag beim SV Langenhorst/Welbergen mit 1:2. Die Führung durch Jule Krützmann (21.) hielt bis zur 78. Minute. In der Nachspielzeit wendeten die Gastgeberinnen das Blatt dann sogar noch komplett.