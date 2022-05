Timo Schmiemann setzt auf familiäre Unterstützung

Die Zeit drängt ein wenig. Timo Schmiemann hat eigentlich ein eng getaktetes Programm. Wäre da nicht der Sturz auf seiner Aprilia Anfang Mai gewesen. Zweites Wettkampf-Wochenende, Assen, Küstenkurs an der Nordsee. Der 34 Jahre alte Motorradfahrer war im Qualifying zum Superbike-Rennen zu Boden gegangen. Nach Platz fünf zum Auftakt der niederländischen Meisterschaft war das enttäuschend, die Maschine war nicht mehr einsatzbereit. Der Fahrer vom MSC Münster im Münsterland Racing Team musste das Renngerät wieder mit seinem Team überarbeiten.

Der Nachschub hakt: „Stürze gehören dazu“, sagt er. Körperlich ist alles in Ordnung, aber: „Der elektronische Gasgriff ist kaputt. Ersatzteile sind schwer zu beschaffen.“ Rund 1500 Euro sind mal eben weg. Lieferschwierigkeiten sind das größere Problem. Anfang Juni beim MSC-Training sollte es möglichst wieder okay sein, am 19. Juni steht der dritte Teil der niederländischen Superbike-Serie auf dem Programm in Oschersleben. Das „Familien-Business“ will dann wieder ganz weit vorne mitmischen.

Nächster Halt Oschersleben

Timo Schmiemann, Gebietsleiter für Gabelstapler bei Still, ist auf den größten Motorrädern der Rennszene aktiv. Der Familienvater aus Amelsbüren hat sich viel vorgenommen – in der holländischen Serie, andere Alternativen sind schwierig. Die German Moto-Masters im Süden sind etwas weit ab vom Schuss, der Pro Superstock Cup im Rahmen der Internationalen Meisterschaft IDM würde eine neue Maschine verlangen.

Also sucht er nach Rang fünf in der Sportklassen-Super-Serie für 600er-Maschinen nun in der „Königsklasse“ des Nachbarlands sein Glück. Nach dem guten fünften Platz zum Autakt im April folgte der Ausfall. In Oschersleben geht es weiter, dann folgt im Juli der Nürburgring, ehe in den folgenden vier Monaten vier weitere Rennen in Assen stattfinden. Da gibt es eine Reihe von Möglichkeiten für Schmiemann, Schmiemann, Schmiemann und Schmiemann. Das Quartett hat das Team im Griff.

Cousin sorgt für Motivation

„Unser erstes Ziel ist es, in der Klasse anzukommen, Anschluss an die Top Ten herzustellen“, sagt er. Die bisherigen Zeiten bestätigen den Aprilia-Fahrer. Über 200 PS muss Schmiemann bändigen, über 1000 Kubikzentimeter haben die Zweiräder. Papa Bruno und Onkel Albert sind Eckpfeiler des Teams, sie präparieren die Maschine, bauen alles wieder auf, tunen das Motorrad, Cousin Mike ist für die Motivation zuständig. Jeder weiß, was zu tun ist. Die Schmiemänner halt.

Auf der Rennstrecke muss der 34-Jährige es dann allein richten. Aber: „Im Endeffekt ist das ein Familienbetrieb. Ich würde das als semiprofessionell beschreiben.“ Hobby und Freizeit ist was anderes. Ohne Leidenschaft würde das nicht funktionieren.

Erste Erfahrungen mit 16

Mit 16 Jahren sammelte Timo Schmiemann erste Rennpraxis auf einer 125er, natürlich eine Aprilia. Das Preisleistungsverhältnis bei dieser Marke passe einfach, Honda oder Yamaha seien da schon exklusiver. Einen Umstieg in andere Rennserien kann er sich vorstellen, allerdings hängt alles mit den Finanzen zusammen. Rund 35 000 bis 40 000 Euro kostet das Unterfangen für das Team mit dem aktuellen Material. Damit werden das Motorrad, der Aufbau der Maschine, die Reifen und eine Reihe sogenannter Sturzteile finanziert. Der Rest ist Privatvergnügen, kein billiges.

Einige Sponsoren helfen weiter, die Unterstützung aus Münster und Umgebung tut dem PS-Sportler gut.