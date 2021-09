Anmeldeschluss für das Radspektakel durch die Region

Wer beim 15. Sparkassen-Münsterland-Giro am 3. Oktober teilnehmen möchte, sollte sich möglichst schnell registrieren: Der Anmeldeschluss für die Jedermann-Rennen naht mit großen Schritten. Die Online-Anmeldung schließt am kommenden Montag, 20. September. Also, jetzt aktiv werden – Vorteil: Wer sich jetzt noch anmeldet spart zehn Euro Nachmeldegebühr, erhält die Startunterlagen per Post, sichert sich eine Startnummer mit seinem Namen und startet nicht im letzten Block.