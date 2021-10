Anpfiff für ein Pilotprojekt: So will ein Trio für Schiedsrichter-Nachwuchs sorgen

Im Fußballkreis Münster fehlen aktuell etwa 50 Schiedsrichter, darunter leidet auch der SC Münster 08. In den Herbstferien startete eine Kooperation von drei Trägern, die dieses Problem angehen will. Die ersten Absolventen gibt es bereits.

Symbolbild: Schiedsrichter im Amateurbereich werden händeringend gesucht, in Münster gibt es jetzt einen neuen Ansatz, um Nachwuchs für die Pfeife zu begeistern.

Das Problem ist kein neues, der Lösungsansatz hingegen schon. In den Herbstferien versuchten sich der SC Münster 08, der Kreisschiedsrichterausschuss und die Mathilde-Anneke-Gesamtschule an einem Pilotprojekt, um Nachwuchs für den Job an der Pfeife zu begeistern. Vier Schüler ergriffen die Gelegenheit und ließen sich von Thorsten Kaatz, stellvertretender Vorsitzender des Kreisschiedsrichterausschusses, ausbilden. Womöglich der Anpfiff für ein dauerhaftes Angebot.