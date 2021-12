Auch im Freien Sport nur für Immunisierte

Die Pandmie treibt uns alle durch das griechische Alphabet, aktuell ist Omikron an der Reihe – und hat neue Restriktionen im Gepäck: In der Sporthalle geht nichts mehr ohne Immunisierungsnachweis und zusätzlichem Test – und auch an der frischen Luft ist Sport reine 2G-Sache.

Die Schonfrist ist vorbei – an diesem Dienstag tritt die aktualisierte und verschärfte Corona-Vorschrift des Landes in Kraft. Am 23. Dezember landete die dazugehörige inhaltsschwere Mail bereits unter dem Weihnachtsbaum, ab sofort sind die neuen Regeln, die naturgemäß auch den Sport betreffen, ausgepackt und in Kraft – eine schöne Bescherung. Kurz gesagt: Draußen 2G, drinnen nichts ohne Test.

Kein Eintritt ohne Test

Besonders einschneidend dabei dürfte wohl der Aufstieg des negativen Corona-Tests zur obligatorischen Voraussetzung für nahezu jedwede Aktivität unter dem Hallendach sein. Sowohl Trainings- als auch Wettkampfbetrieb in Innenräumen unterliegen ab sofort der sogenannten 2G+-Regel, alle Beteiligten müssen demnach geimpft oder genesen sein und zusätzlich einen aktuellen negativen Testnachweis vorlegen. Lediglich im Profibereich kann der Immunisierungsnachweis in einer Übergangszeit durch einen gültigen PCR-Nachweis ersetzt werden.

Verbände gefordert

Aktuell sind die meisten Hallen noch im Ferienmodus und verschlossen, künftig jedoch wird es ohne entsprechende Nachweise keinen Zutritt in eben diese Hallen mehr geben – was in vielen Fällen zu Organisationsproblemen führen könnte, weil vor jedem Training auch noch die tagesaktuellen Tests besorgt, dokumentiert und kontrolliert werden müssen. Das gleiche gilt für die Spieltage – dann auch für den Zuschauerbereich. Ob und wie die zuständigen Kreis- und Landesverbände in den einzelnen Sportarten auf diese neuen Voraussetzungen reagieren, muss in den Gremien noch beraten werden. Mögliche Verlängerungen der Winterpause sowie Modelle der Saisonunterbrechung dürften dabei keine Tabuthemen mehr sein.

Eine nachgewiesene Immunisierung ist ab sofort auch Voraussetzung für jede Form des Freiluftsports.

Keine Zuschauer bei Baskets und USC?

Veränderungen bescheren die neuen Regeln auch den großen Drei in Münster – zumindest Basketball-Zweitligist Baskets Münster und Volleyballbundesligist USC Münster müssten nach aktueller Verfügung als Teilnehmer überregionalliger Ligen komplett auf Zuschauer verzichten – ob diese Regelung auch die Fußball-Regionalliga und damit die Preußen betrifft, muss noch verhandelt werden.