Auf dem Sprung nach Roxel: Niklaas Houghton ist Gelmers Top-Torjäger

Bester Torschütze seines Clubs, Platz zwei im Torjäger-Ranking dieser Zeitung – Niklaas Houghton von GW Gelmer hat eine erfolgreiche Saison hinter sich. Erst am letzten Spieltag sicherte er sich mit seinem Club den Verbleib in der Bezirksliga. Nun freut er sich auf die neue Aufgabe beim BSV Roxel.

Zwei Pünktchen waren es am Ende, die GW Gelmer den Verbleib in der Bezirksliga sicherten. Weil Germania Hauenhorst am letzten Spieltag gegen den SC Münster 08 verlor, konnte der Truppe um Trainer Gerrit Göcking auch die eigene Niederlage gegen Cheruskia Laggenbeck nichts mehr anhaben.

„Die Erleichterung war extrem“, sagt Stürmer Niklaas Houghton ein paar Tage nach dem Saisonfinale. Der Kader war klein, trotz der langen Zitterpartie fällt sein Saisonfazit daher positiv aus. „Dass wir das gepackt haben, ist krass. Viele Verletzungen, die ganzen englischen Wochen – am Ende war die Luft echt raus“, erklärt Houghton.

Überrascht von der Nominierung

Der 33-Jährige Fachinformatiker ist nicht nur Gelmers erfolgreichster Torschütze, sondern schloss die Saison mit seinen 25 Buden auch auf Platz zwei im Torjäger-Ranking dieser Zeitung, ab. Mit einer Nominierung zur Wahl zu Münsters Fußballer des Jahres hat er trotzdem nicht gerechnet. „Als das bei uns in der Whats-App-Gruppe geteilt wurde, war das war schon eine Überraschung“, gibt er zu.

Ein Torjäger-Geheimins, das er an seine beiden kickenden Söhne weitergeben könnte, hat Houghton aber nicht. „Viel arbeiten und dann zur richtigen Zeit am richtigen Ort stehen“, sagt er. Der Nachwuchs spielt beim SC Greven 09, der Ältere in der Zentrale, der Kleine „lernt so langsam, dass es Positionen gibt und man nicht in einer Weintraube spielt“, sagt er lachend. „Aber Tore schießen die beiden auch gerne.“ Wie der Vater, so die Söhne.

Zur neuen Saison geht's nach Roxel

Mit dem Team geht es nun auf eine kleine Mannschaftsfahrt an den Dümmer See, „nichts wildes“, sagt Houghton. Dort wird der Klassenerhalt gefeiert, aber auch der Abschied. Zur kommende Saison wechselt der Angreifer mit den niederländischen Wurzeln zum BSV Roxel in die Landesliga. „Ich kenne da keinen, habe aber richtig Lust, noch mal eine Klasse höher zu spielen“, sagt er. „Mal gucken, was drin ist.“