Stand jetzt: So sind Auf- und Abstiegsregelungen in den Amateurklassen

In der Zentrale des Fußball- und Leichtathletik-Verbands Westfalen herrscht eine gewisse Wortkargheit, wenn es um Spekulationen und Prognosen für Auf- und Abstieg. Wohlwissend, dass im Laufe der nächsten Monate immer freiwillige Rückzüge oder in höheren Klassen Lizenzverweigerungen auftreten und wieder alles durcheinander werfen können. Wie immer steht jedoch fest, dass das, was in der 3. Liga und der Regionalliga West passiert, auch Auswirkungen auf den Spielbetrieb darunter hat. Ein Überblick Stand heute.

3. Liga: Steigt ein NRW-Club ab, erhöht das die Zahl der Absteiger aus der Regionalliga West automatisch von drei auf vier. Borussia Dortmund II steht nur knapp über dem Strich, RW Essen, der MSV Duisburg und Viktoria Köln haben einen guten Vorsprung.

Regionalliga: Hier ist die Anzahl der westfälischen Clubs entscheidend, die runter müssen. Da der SV Straelen (Niederrhein) abgeschlagen ist, könnte es bei drei Absteigern nur zwei FLVW-Vereine erwischen. Im Moment wären das die SG Wattenscheid 09 und RW Ahlen. Gerade die Wersestädter können sich aber noch gut retten. In Sorge ist noch der SC Wiedenbrück als Tabellenelfter. Alle anderen haben einen Puffer.

Oberliga: Preußen Münster II, derzeit Tabellenzweiter, ist bekanntlich nicht aufstiegsberechtigt. Der 1. FC Gievenbeck ist unterdessen stark gefährdet, darf aber von nur zwei Absteigern ausgehen. Nur wenn es drei Westfalen in der Regionalliga trifft, also etwa Wattenscheid, Ahlen und Wiedenbrück, müsste noch ein dritter Oberligist runter.

Westfalenliga: Falls es nur einen FLVW-Absteiger in die Oberliga gibt, tragen die beiden Vizemeister noch ein Aufstiegsspiel aus. Gibt es keinen, gehen sogar beide Zweite sofort hoch.

Landesliga: Die vier Zweitplatzierten können mit einer Aufstiegsrunde kalkulieren und richten ihren Blick auch in die Regionalliga. Bleiben alle westfälischen Teams drin, entfällt diese und das Quartett rückt hoch. Bei einem Absteiger in die Oberliga, schaffen es drei, bei zweien schaffen es auch zwei Landesliga-Vize nach oben – und bei drei dann eben nur noch einer.

Bezirksliga: Weil sich die IG Bönen, die im vergangenen Sommer in die Westfalenliga aufgestiegen war, längst zurückgezogen hat, besteht eine kleine Chance für die Zweiten der 13 Staffeln, zu denen auch Borussia Münster zählen könnte. Wenn die Zahl von 64 Mannschaften für die vier Landesliga unterschritten wird, kommt es zur Aufstiegsrunde. Aktuell sind es aber noch 72 Teams, auch durch den vermehrten Abstieg (fünf pro Staffel) wird die ursprüngliche Größe noch nicht erreicht. Einen zusätzlichen Platz gibt es bei nur einem westfälischen Regionalliga-Absteiger, sogar zwei bei gar keinem.

Kreisliga: Wenn zwei oder weniger Clubs aus dem Kreis Münster aus der Bezirksliga absteigen, müssen nur je zwei Teams pro A-Liga runter. Das ist allerdings nicht besonders wahrscheinlich, da der SV Drensteinfurt (Staffel 7), BW Aasee, GW Gelmer und der TuS Altenberge derzeit unter dem Strich stehen und auch Westfalia Kinderhaus II noch gefährdet ist. Erwischt es lediglich drei aus diesem Zirkel, gibt es eine Relegation der beiden Drittletzten. Ab vier Absteigern gehen die letzten drei beider Staffeln ab. Die drei B-Liga-Vize gehen sicher leer aus.