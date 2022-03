Auftakt der Freiluftsaison für Klimke in Luhmühlen

Für Ingrid Klimke geht die Saison 2022 am Wochenende am Traditionsstandort Luhmühlen wieder los. Siena Just Do It ist dort das Pferd ihrer Wahl. In den kommenden Wochen spult die Vielseitigkeitsexpertin dann ein straffes Programm ab.

Ingrid Klimke und Siena Just Do It

Die Saison 2021 mit ihrem bösen Sturz in Barborowko und der folgenden Pause ist vergessen und abgehakt. „Ich bin wieder richtig fit“, meldet Ingrid Klimke für ihrem Jahresstart unter freiem Himmel, den sie an diesem Wochenende beim Drei-Sterne-Turnier am Traditionsstandort Luhmühlen begeht.

Große Vorfreude

Die Vorfreude auf die anstehenden Monate mit dem Fernziel WM in Pratoni del Vivaro sind bei der Vielseitigkeitsreiterin aus Münster groß, es „kann endlich losgehen“. Mit Siena Just Do It wird die Münsteranerin in der Lüneburger Heide antreten, nach zwei Trainingslagern in Warendorf ist Klimke vorsichtig optimistisch. „Siena ist gut in Form. Mal sehen, wie aufgeregt sie nach dem Winter ist“, meint die zweifache Team-Olympiasiegerin, auf die ereignisreiche Wochen warten. Auf Luhmühlen folgt über Ostern das Vier-Sterne-Turnier in Oudkarspel, wo neben Siena auch Hale Bob sowie Cascamara und Van Hera gehen sollen. Ein Wochenende später sind dann Klimkes Dressur-Asse Franziskus sowie die beiden neunjährigen Freudentänzer und Firlefranz in Hagen a.T.W. gefragt.