„Bälle werfen verlernt man nicht“ – Quarterback Fuchs ist zurück bei den Blackhawks

Die Blackhawks Münster haben passend zu den Aufstiegsspielen einen neuen Quarterback aus dem Hut gezaubert, der so neu nicht ist: Alexander Fuchs hat schon bis 2018 die Fäden bei den Blackhawks gezogen, und soll den Club jetzt in die 2. Bundesliga führen.

Platz da, jetzt komme ich: Im Jahr 2018 nutzte Alexander Fuchs jede sich bietende Lücke, vier Jahre später ist er wieder im Einsatz und will mit den Blackhawks in die 2. Liga stürmen.Foto: pl

Alexander Naretz ist ein Fuchs, sein Quarterback auch. Der Trainer der Münster Blackhawks ist nie um eine Finesse verlegen und hat wenige Wochen vor dem Saisonfinale einen alten Weggefährten und vor allem genialen Wegbereiter auf dem Platz für ein überraschendes Comeback aus dem Hut gezaubert.

Beim ersten Spiel um den Aufstieg in die zweite American-Football-Bundesliga stand urplötzlich Alexander Fuchs auf der Platte, der 2018 noch Vierter bei der Wahl zu Münsters Sportler des Jahres wurde, sich aber auch mit einem Kreuzbandriss erst vom Football und wenig später auch aus Münster verabschiedet hatte. Jetzt ist der wieder da. Wieso, weshalb, warum, erklärt der 30-Jährige aus weiter Ferne.

War ein anstrengendes Spiel in Oldenburg, der? Sie sind zur Erholung direkt nach Griechenland durchgestartet.

Alexander Fuchs: Stimmt und stimmt nicht. Ich mache tatsächlich gerade Urlaub auf Paros, aber der war geplant, lange bevor ich überhaupt daran dachte, wieder Football zu spielen.

Sie hatten den Ball vorher gar nicht mehr in den Händen?

Fuchs: Nein, nach dem Kreuzbandriss 2018 habe ich 2019 nochmal bei den Blackhawks trainiert, aber gespielt wurde wegen Corona nicht. Dann bin ich nach meinem Masters-Abschluss beruflich nach Köln gezogen, habe da kurz im Bundesliga-Team der Crocodiles mittrainiert, aber da war die Position durch einen Import-Spieler besetzt – und das hat dann nicht so den Spaß gemacht, wie in Münster. Die Crocodiles sind eben nicht die Blackhawks.

Und dann aus dem Nichts wieder auf den Platz – und gleich in diesen entscheidenden Spielen?

Fuchs: In Sachen Football stimmt das tatsächlich, ich bin aber schon sehr fit, ich gehe ins Fitnessstudio und habe angefangen Tennis zu spielen. Das ist schon okay – und Bälle werfen verlernt man nicht.

Aber das ist ja nicht alles …

Fuchs: Nein, viel wichtiger ist es, die generische Defense lesen zu können, sich in das Spiel reinzudenken. Ich glaube, da ist auch noch am meisten Luft nach oben. In Oldenburg hat es in der zweiten Halbzeit auch schon ganz gut geklappt, da hatte ich mich auch immer besser mit den Wide-Recievern Chris Busse und Clemens Schuldt eingespielt. Florian Wiersen kannte ich ja schon aus meiner aktiven Zeit …

… Nils Korella auch, der jetzt als Quarterback Jobsharing mit Ihnen betreibt – wieder.

Fuchs: Ja, Nils kam aus der U 19, als ich noch spielte. Wir hatten uns auch damals schon mal abgewechselt. Nils hat sich super entwickelt, hat großes Potenzial. Mit ihm sind die Blackhawks Meister geworden. Wir verstehen uns gut. Ich glaube aber, dass er lieber gespielt hätte, als von der Bank zuzuschauen, aber das muss der Trainer entscheiden. Wir haben unterschiedliche Wege, das Spiel zu gestalten, das muss man dann auch vom Gegner abhängig machen.

Wie ist denn der Kontakt zu den Blackhawks wieder zustande gekommen?

Fuchs: Der war ja nie weg. Aber vor einigen Wochen hat mich Alex (Naretz) angesprochen – auch schon mit Blick auf die Aufstiegsspiele. Dann habe ich beim letzten Punktspiel in Troisdorf schon für ein Quarter auf dem Feld gestanden.

Und im Entscheidungsspiel am 24. September gegen die Bulldogs aus Spandau folgt das Comeback im Blackhawks-Cage?

Fuchs: Ja, bis dahin bin ich wieder da.

Den weiten Weg zurück aus Paros – und den kurzen aus Köln?

Fuchs: Ich arbeite als Projektmanager zu 100 Prozent aus dem Homeoffice, das geht auch mal aus Münster. Vor dem Spandauspiel werde ich dann auch alle Einheiten mitmachen.

Sie arbeiten bei der Deutschen Bahn. Kommen sie schon mal zu spät zum Training?

Fuchs (lacht): Bis jetzt habe ich es noch immer pünktlich geschafft …