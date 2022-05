Bauer verlässt Borussia: Abschied mit Wehmut und Vorfreude

Münster

„Niemals geht man so ganz“ gassenhauerte Trude Herr in den deutschen Weisheitenschatz. Und getreu dieser Weisung wird sich Yannick Bauer wohl auch nie ganz von Borussia Münster trennen können. Nach neun Jahren an der Grevingstraße zieht es den Trainer zum künftigen Bezirksligakonkurrenten Greven 09.