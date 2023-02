„Bestes Resultat ever“: Junge SGS-Truppe begeistert Coach Erth

Münster

Mit einer jungen Truppe machte sich die SGS Münster am Wochenende auf den Weg nach Gladbeck, um in der 2. Bundesliga anzutreten. Ganz so groß waren die Erwartungen nicht – und doch freute sich Coach Marksu Erth über „das beste Resultat ever.“

Von Anke Sundermeier und Camillo von Ketteler