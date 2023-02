Derbysieger Borussia klopft oben an, Westfalia II verspielt drei Führungen

Während das Bezirksliga-Derby zwischen Münster 08 und Borussia wichtige Erkenntnisse im Aufstiegsrennen lieferte, wird es für BW Aasee am anderen Ende der Tabelle immer dünner. Wolbeck und Kinderhaus II mussten sich mit einem Punkt zufrieden geben.

Das Bezirksliga-Derby zwischen dem SC Münster 08 und Borussia Münster lieferte am Sonntag wichtige Erkenntnisse im Aufstiegsrennen. Weil Nullacht zu Hause eine 0:1 (0:1)-Niederlage schlucken musste, ist der Zug gen Landesliga für den Kanalclub abgefahren. „Wir haben alles gegeben, die Einstellung war gut, aber wir haben den Anschluss nach oben verloren“, meinte Coach Gerrit Göcking. Die Borussia hingegen ist bis auf zwei Zähler an Spitzenreiter SV Ibbenbüren (0:0 gegen Teuto Riesenbeck) herangerückt.

Und das kam so: Das Team von Trainer Henry Hupe bestimmte in Hälfte eins das Geschehen und nutzte früh einen Elfmeterpfiff. Null­achts Mathis Egbers legte Wilko Schmidt nach einer Ecke, Hannes John verwandelte vom Punkt (18.). „Wir waren im Spiel mit und auch gegen den Ball stark“, sagte Hupe. Die zweiten 45 Minuten gestalteten die Hausherren aber deutlich offener. Stürmer Rui Guimaraes ließ drei Chancen auf den Ausgleich ungenutzt – unter anderem freistehend. Für Borussia verpasste Marko Costa Rocha die Vorentscheidung. Die Gäste aber überstanden die Schlussphase, zu der auch eine kurze Rudelbildung nach Abpfiff gehörte. Hupe meinte: „Das war ein sehr emotionaler Sieg.“

Aasee-Klatsche nach dem Karibik-Urlaub

Dreimal führte Westfalia Kinderhaus II gegen den TuS Altenberge, dreimal kassierte die Truppe von Trainer Stefan Kloer den Ausgleich. Das finale 3:3 machte Felix Risau Sekunden vor Schluss durch einen Foulelfmeter (90.+5). „Emotional ist es natürlich richtig scheiße, sachlich geht das in Ordnung“, sagte Kloer. Fabian Witt, als einer von vier Akteuren aus der spielfreien ersten Mannschaft abgestellt, sorgte mit seinen Treffern für das 1:0 (13.) und 2:1 (37.), Niklas Klapproth (30.) und Risau mit einem weiteren Strafstoß (73.) glichen aus. „Schade, dass uns individuelle Fehler bei den Fouls den Sieg kosten“, sagte Kloer, der noch das 3:2 durch ein Tor von Vincent Gogoll sah (78.)

Keinen Punkt holte André Kuhlmann, der sich die Rückkehr aus dem Karibik-Urlaub anders vorgestellt hätte. „Aber was soll man machen“, sagte der Trainer von BW Aasee nach dem 0:4 (0:2) gegen Emsdetten 05. Per Doppelschlag trafen erst Erduan Mustafaj (38.) und Asdren Haliti (43.) und dann Patrick Rockoff (59., 64.). „Man merkt einfach, dass wir dieses Jahr nicht die Moral haben“, sagte Kuhlmann, der das letzte Spiel von Tim Knabbe erlebte. Aasees Kapitän fiel lange aus und hängt seine Schuhe nun mit einer Knieverletzung an den Nagel.

Närrische Wolbecker ärgern den Spitzenreiter

Der VfL Wolbeck hatte seine Partie in Staffel 7 aufgrund der Feierlichkeiten rund um den Zibomo auf Samstag vorgezogen – und läutete das närrische Treiben mit einem 1:1 (0:1) beim Spitzenreiter SF Ostinghausen ein. Dabei hatte der VfL anfangs wenig Zugriff, war bei Pfosten- und Lattentreffern im Glück. Lars Schröder traf in Minute 37 zur Führung für die Hausherren. Die Umstellungen zur Halbzeit – unter anderem rückte Ben Möller als körperlich präsenter Mann in die Sturmspitze – trugen Früchte. Joshua Rose, ebenfalls eingewechselt, markierte das 1:1 (71.). „Wir hatten das nötige Spielglück und haben ekelig einen Punkt geholt“, sagte Trainer Daniel Hölscher.