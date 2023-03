Blackhawks freuen sich auf den Start – und verpflichten einen Shootingstar

Sechs Aufstiege in zehn Jahren, ganz aktuell die Kür zu Münsters Mannschaft des Jahres, viel mehr geht nicht für die Münster Blackhawks. Nun läuft bereits die Vorbereitung auf die 2. Bundesliga – mit einem Shootingstar, der neu in den eigenen Reihen ist ...

Alexander Fuchs dirigierte die Blackhawks schon in Oberligazeiten, vor dem Saisonstart in der zweiten Bundesliga bekommt der Quarterback jetzt Verstärkung.

Die Münster Blackhawks haben ihre außergewöhnlichen Flugeigenschaften in ihrem kurzen, aber spektakulären Lebenslauf hinreichend dokumentiert: Sechs Aufstiege in zehn Jahren, ganz aktuell die Kür zu Münsters Mannschaft des Jahres, viel mehr geht nicht für ein Team, das gerade mal dem Grundschulalter entwachsen ist. Der Höhenflug der schwarzen Falken kennt scheinbar keine Grenzen – und auch in der zweiten Bundesliga (GFL 2) wird die Luft noch nicht zu dünn für die Blackhawks. Allerdings, das gibt Cheftrainer Alexander Naretz schmunzelnd zu, ist aktuell in der Gattung der Falkenartigen vor allem auch die Unter-Spezies der Wanderfalken gefragt. „Wir trainieren, wo man uns lässt“, so Naretz – oft ist das der steinharte Aschenplatz auf der Sentruper Höhe, manchmal geht es zum 1. FC nach Gievenbeck, auch die Preußen halfen schon als Trainingsrevier aus. „Aber alles okay, das bringt die Witterung so mit sich. Wir kommen auf unsere Einheiten in der Woche, dazu laufen wir und gehen ins Studio. Die Vorbereitung läuft super.“

70 Aktive stehen im Kader der ersten Mannschaft, die neue Reserve wird mit rund 50 Aktiven in die Landesliga starten – die Blackhawks sind bereit für den Saisonstart im Mai und wollen auch im Erstliga-Unterhaus mehr als nur Erfahrungen sammeln.

Quarterback Fuchs bekommt Unterstützung

Einen wichtigen Erfolgsfaktor soll dafür natürlich in der Schaltzentrale der Hawks gelegt werden, da, wo Quarterback Alexander Fuchs die Fäden zieht. Der Routinier steht für die genialen Momente, schwer zu stoppendes Laufspiel und natürlich reichlich Erfahrung. Natürlich haben die fünf Zweitliga-Gegner des Aufsteigers den Gameplan der Blackhawks zu entschlüsseln versucht und dürften dabei auch einen dicken Ordner über Fuchs angelegt haben. Nicht auf der Rechnung haben sie bislang allerdings den erst 19-jährigen Shootingstar der deutschen Quarterback-Szene: Bennet Varro ist in der abgelaufenen Spielzeit Deutscher Juniorenmeister mit den Düsseldorf Panthers geworden, hat für die Junioren-Nationalmannschaft gespielt – und ist jetzt nicht nur zum Studieren nach Münster gekommen. „Ein großartiger Spieler und ein toller Typ“, sagt Naretz, der sich von der Kombination der beiden Ballverteiler viel Freude und der Konkurrenz durchaus Verdruss verspricht.

Foto: Der Spielplan der GFL 2 steht fest, los geht es für und in Münster am 27. Mai mit einem Heimspiel gegen die Rostock Griffins. In der Vorbereitung trifft das Team aus Münster auf einen alten Bekannten aus Regionalligazeiten: Am 1. April geht es zum Sparring zu den Bonn Babcocks, vom 20. bis zum 23. April soll das Reizklima der Nordsee in Esens das Team auf Betriebstemeratur bringen, ehe am 7. Mai der niederländische Serienmeister, die Amsterdam Cruisaders, zur Generalprobe bitten. Die Saison endet am zweiten Septemberwochenende mit dem Auswärtsspiel bei den Solingen Paladins.



German Football League 2 - Spielplan

27.5.: Blackhawks – Rostock Griffins

10.6.: Blackhawks – Langenfeld Longhorns

17.6.: Blackhawks – Hildesheim Invaders

24./25.6.: Lübeck Cougars – Blackhawks

1./2.7.: Blackhawks – Oldenburg Knights

8./9.7.: D‘dorf Panthers – Blackhawks

22./23.7.: Blackhawks – Solingen Paladins

5./6.8.: Langenfeld – Blackhawks

19./20.8.: Hildesheim – Blackhawks

9./10.9.: Solingen – Blackhawks ...

Für Nils Korella, der die Blackhawks durch Ober- und Regionalliga bis in die Zweitliga-Playoffs geführt hatte, hat sich ein neues Betätigungsfeld gefunden. „Nils wird sich als Receiver versuchen“, verrät Naretz, der natürlich auch um die Geschichte von Brock Purdy weiß, der als dritter Mann bei den San Franzisco 49ers in die Saison gegangen war – und am Ende einer langen Spielzeit sein Team bis ins Halbfinale der National Football League führte.