"Genau das ist unsere Stärke": Blackhawks vor dem Aufstiegsfinale

Im November 2013 fielen die Jungfalken aus dem Nest, nach der Saison 2014 feierten die Rookies die Vizemeisterschaft in der Landesliga, am Samstag greifen die gereiften, aber immer noch blutjungen Blackhawks jetzt das Unterhaus der German Football League an. Die kurze Chronik einer langen Erfolgsgeschichte:



2014 trainiert sich die Mannschaft selbst und freut sich über Platz zwei in der Landesliga.



2015 nimmt Trainer Curtis Josiah die losen Fäden in die Hand, macht die Hawks zum Landesligameister und steigt in die Verbandsliga auf.



2016 macht es Josiah mit Unterstützung aus dem Team noch einmal: Meister und Aufstieg. Weiter geht es in der Oberliga.



2017 und 2018 beschert Dennis Essmann den Blackhawks zweimal die Vizemeisterschaft und verpasst den Aufstieg um Schnabelspitze.



2019 gilt an der Sentruper Höhe als Umbruchjahr. Es läuft unter Trainer Bilal Khalil nicht so ganz rund. Dennoch reicht es zu Oberliga-Platz drei.



2020 übernimmt Alexander Naretz das Kommando und eine Corona-Krise.



2021 wird es ernst und die Blackhawks werden ungeschlagen Meister.



2022 ist in Arbeit – und wie. Regionalligameister sind die Blackhawks schon, alles weitere am Samstag gegen 17 Uhr.