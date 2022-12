„Sind gesprächsbereit“: Ziehen die Blackhawks ins Preußenstadion um?

Durch den Aufstieg in die German Football League 2 sind die Münster Blackhawks zu einem Umzug gezwungen. Eine mögliche neue Heimat ist sogar das Preußenstadion – die ersten Gespräche darüber haben bereits stattgefunden.

Bisher spielten die Blackhawks an der Sentruper Höhe. In der GFL2 sind die Anforderungen aber gestiegen.

Nach dem Aufstieg in die GFL2, die zweite Bundesliga, suchen die Münster Blackhawks noch eine geeigneten Spielstätte in der Stadt. Im Gespräch ist nun sogar das Preußenstadion, in der vergangenen Woche gab es ein erstes Abklopfen zwischen Vertretern des Emporkömmlings und des Fußball-Regionalligisten.