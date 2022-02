Böcker ist der letzte Mohikaner beim TuS Hiltrup

Münster

Von den alten Weggefährten ist keiner mehr geblieben. Doch Romain Böcker hält dem TuS Hiltrup seit zwölfeinhalb Jahren die Treue im Westfalenliga-Team. Denkbar, dass der 30-Jährige nun in seine letzte Halbserie geht – aber auch das ist nicht sicher. Irgendwie hängt er doch an dem Club, dessen Anlage in einer Minute für ihn erreichbar ist.

Von Thomas Rellmann