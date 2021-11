Borussia-Coach Bauer verabschiedet sich erleichtert Richtung Panama

So ganz wohl war Yannick Bauer ja nicht. In dieser Woche geht er mit seiner frischangetrauten Gattin für fast einen Monat auf Hochzeitsreise nach Panama. Das allein ist eine herrliche Aussicht. Doch wollte der Coach von Borussia Münster seinen Co-Trainern um Dennis Hater ein Team auf einem Abstiegsplatz übergeben? Natürlich nicht. Umso erleichterter war der 32-Jährige nach dem 2:1 beim TuS Altenberge. Nicht nur weil der Landesligist so auf Rang 13 hüpfte, sondern weil er ihn auch mit einer tadellosen Vorstellung verabschiedete. „Dieses Spiel fanden alle geil. Wir haben um jeden Ball gekämpft. Schade nur, dass wir es noch nicht hinkriegen, den Sieg locker nach Hause zu schaukeln.“ Keeper Philipp Oluts hatte den Ball beim Anschlusstor durch die Finger gleiten lassen und saß als Einziger etwas traurig in der Kabine.

Der Kampf um den Klassenerhalt wird die lange personell gebeutelten Borussen auch in Bauers Abwesenheit begleiten. „Aber wir gehören da nicht hin“, sagt er. „Es ist ein schmaler Grat, weil wir die Punkte einerseits dringend brauchen, andererseits so dominant wie in Altenberge auftreten können.“ Erstmals seit Jahren, in denen die Truppe die Erwartungen übertraf, ist etwas Druck da. „Das kann aber auch Spaß machen. Und wenn ich Leute wie Henry Hupe oder Tim Hermann wie am Sonntag einwechseln kann, bin ich eh glücklich“, so der Coach, der am 17. Dezember passend zum Derby beim BSV Roxel wieder da ist.

Seltsamer Ticker in Altenberge Foto: Vom Landesliga-Spiel zwischen dem TuS Altenberge und Borussia Münster gab’s bei fussball.de einen Liveticker. Nicht unüblich, das Blöde nur: Alles darin war falsch. 3:2 für den Gastgeber? Dreierpack Jakob Schlatt? Doppelpack Ansumana Nyassi? Siegtor in der Schlussminute? Kompletter Blödsinn. Das Endergebnis stand auch noch für einige Minuten im Netz, erst mit Eintrag des Schiedsrichters wurde es korrekterweise auf 2:1 für Borussia geändert. Wer also hatte da seinen Zugang missbraucht? Die Altenberger ließen lediglich verlauten, dass aus ihren Reihen niemand den Ticker bedient habe. ...

Es sind noch fast fünf Wochen bis dahin. An der Tilbecker Straße ist bisher allerdings nichts zu holen in dieser Saison. Fußballerisch ist beim sechsfachen Heimspielgewinner BSV noch Luft nach oben. Dieser Ansicht sind die „Logermänner“ selbst. Und wussten das 2:1 über den VfL Senden richtig einzuordnen. „Was uns stark macht, ist der Schub, den die Eingewechselten immer wieder bringen“, sagte Trainer Oliver Logermann, der sich nie scheut, im Spielverlauf personell einzugreifen. Jetzt brauchte Florian Bußmann nach seiner Einwechslung eine knappe Viertelstunde bis zum entscheidenden Treffer. Für den jahrelang in Bösensell zuverlässig knipsenden WWU-Lehramtsstudenten freute sich auf der Tribüne auch Papa Werner Bußmann, der über reichlich Trainererfahrung verfügt (unter anderem Senden, SV Herbern). Auf einem Stehplatz Position bezogen hatte ein weiterer fußballaffiner Gast: Thomas Bäumer, Ex-Aufsichtsratsboss des SC Preußen und per Trikotwerbung Unterstützer des BSV, sah sich die Vorstellung seines Schwiegersohns Dennis Bäumer (geborener Otto) an, der Roxels Außenbahn stark macht und traf.

Nach dem dritten Punktspielsieg in Folge hat Westfalenligist Westfalia Kinderhaus Tuchfühlung zur Spitze aufgenommen. Trainer Holger Möllers hat nicht erst mit dem 4:0 beim SuS Neuenkirchen eine gute Mischung gefunden. Viele junge Talente im ersten oder zweiten Seniorenjahr wie Jendrik und Fabin Witt, Felix Ritter oder Daniel Schürmann auf der einen Seite, Routiniers wie Kevin Schöneberg, Massih Wassey, Nick Rensing oder Keeper Tim Siegemeyer auf der anderen – das passt. Gerade das zentrale Duo Schöneberg/Wassey hob der Coach hervor. „Sie waren echte Anführer.“ Aber auch im Kollektiv gefiel ihm der Auftritt. „Wir kommen gerade da hin, dass wir den Gegner 45 Minuten beackern. Dass wir Qualität und Tempo haben, weiß jeder. Die können wir dann in der zweiten Hälfte viel besser ausspielen.“ Der Plan gehe aktuell auf. „Wir bekommen den Ball immer wieder hinter die Kette des Gegners und zwingen ihn oft in Laufduelle.“