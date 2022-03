Borussia knapp unterlegen in Werne

Das Nachholspiel in der Landesliga endete für Borussia Münster mit einer 0:1-Niederlage. „Wir haben ein gutes Spiel gemacht, aber Werne hat alles verdammt gut wegverteidigt“, so Trainer Yannick Bauer. Am Sonntag geht es mit dem Auswärtsspiel in Senden weiter.

Englische Woche in der Landesliga – Borussia Münster musste am Donnerstag beim Werner SC nachsitzen. Und hätte sich allzu gerne für seine Offensivbemühungen in der zweiten Hälfte belohnt. Punkte gab es keine. Mit 0:1 (0:1) hatten die Jungs von Trainer Yannick Bauer das Nachsehen. „Das ist ärgerlich. Mit einem Unentschieden wären wir zufrieden gewesen, aber wir hätten wahrscheinlich noch Stunden so weiterspielen können, ohne ein Tor zu schießen“, bilanzierte der Coach. Manoel Schug und Samir Betet waren nach der Pause ganz dicht dran. Chris Thannheiser gelang in der 44. Minute das Tor des Tages für die Platzherren.

Borussia Münster: Oluts – Niesing, Klimek, Schrick, Mikowsky (77. Lüntz) – Alves Duarte (82. Salkovic), Menke, John – Nyassi, Schug, Betet (64. Demir)