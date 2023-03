„Heiß wie Frittenfett“: Borussia möchte hoch – und muss einen Spagat meistern

An der Grevingstraße ist viel in Bewegung. Die Jugend-Abteilung von Borussia Münster wächst und wächst, neben dem Platz engagiert sich der Verein im Bereich Prävention sowie gegen Gewalt und Rassismus. Und nicht zuletzt hat die erste Herren-Mannschaft die direkte Rückkehr in die Landesliga vor Augen. Jochen Klosa, seit Juli erster hauptamtlicher Sportvorstand des Vereins, spricht über Chancen und Risiken eines Aufstiegs.

