Feiertag bei Borussia Münster - samt Trauerarbeit?

Drei Hochzeiten und ein Todesfall: In Anlehnung an den fast gleichnamigen Kino-Klassiker gibt es bei Borussia Münster Süßes oder Saures. Zwar ist der Gang der ersten Herren in die Bezirksliga kaum noch zu verhindern, doch die Damen, die Drittvertretung und eventuell auch die Frauen-Zweite haben Grund zum Feiern.

Ein Blick auf die Landesliga-Tabelle bietet der Fußballabteilung von Borussia Münster wenig Anlass zum Feiern. Gut möglich, dass die Truppe am Sonntagnachmittag vom Auswärtsspiel beim Tabellenzweiten aus Bockum-Hövel heimkehrt und den aktenkundigen Abstieg im Gepäck hat. Und dennoch wird das Herren-Team an der Grevingstraße mit einer krachenden Party empfangen, denn einen anderen Festtag lässt sich die Borussia nicht nehmen: Nach 28-jähriger Abstinenz buchte die erste Frauenmannschaft in der vergangenen Woche die Rückkehr in die Landesliga.