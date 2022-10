Borussia und Nullacht lassen überraschend Federn, gleichen aber spät aus

Gleich drei Bezirksligisten aus Münster trafen am Wochenende spät zum Ausgleich, sieglos blieben allerdings alle.

Borussia Münster erzielte erst in der Nachspielzeit gegen SuS Neuenkirchen II das finale 2:2 (1:0). Da Torschütze Hannes John danach aber noch einen Freistoß an die Latte setzte und eine Riesenchance liegen ließ, sprach Coach Henry Hupe von „zwei verlorenen Punkten.“ Besonders Bitter: Vor der letzten Szene sei Asad Salkovic klar gefoult worden, es hätte Elfmeter geben müssen. In der ersten Hälfte hatte Marco Costa Rocha die Münsteraner in Führung gebracht (14.), nach der Halbzeit erzielte Timo Deiters nach einem Standard per Kopf den Ausgleich (62.). „Das war gut gespielt“, musste Hupe eingestehen. Spät gelang Murat Hitir die Führung für die Gäste (86.). Das letzte Wort lag allerdings bei John (90.+1).

„ Das war besser als letzte Woche in Riesenbeck. Da haben wir uns ganz aufgegeben. “ Stefan Kloer, Trainer von Westfalia Kinderhaus II

Aktuell in schwacher Form ist Westfalia Kinderhaus II: Auch gegen die SV Ibbenbüren blieb der Neuling beim 0:4 (0:3) chancenlos. Verletzungssorgen plagen den Aufsteiger. Dennoch meinte Coach Stefan Kloer: „Das war besser als letzte Woche. Da haben wir uns ganz aufgegeben.“ Die Messe war schon zur Halbzeit gelesen, Maximilian Walkenhorst erzielte nach Foul von Stefan Schwinn vom Punkt die Führung (18.), Sascha Beyer erhöhte nach einem langen Ball (35.), Lennard Bladt machte den Sack zu (45.). Sehr zum Ärger von Kloer: „Auf der Gegenseite hätten wir einen Handelfmeter bekommen können, auch vorm Tor war ein Gegner mit der Hand am Ball.“ Nach der Pause sorgte Stefan Büchter für den Endstand (66.).

Lorrechio führt Gelmer zum späten Comeback

Zwar blieb auch GW Gelmer sieglos, so wie das 3:3 gegen den Borghorster FC zustande kam, fühlte es sich aber fast wie ein Sieg an. Trotz Führung durch Soulaimane Jassab (3.) und einer guten Partie glich Gregorij Krumme noch vor der Pause aus (23.). Ein Doppelschlag von Torben Schlieckmann (60.) und Joshua Olden (63.) brachte Gelmer auf die Verliererstraße.

Fußball: Münsters Elf des Tages - Saison 2022/23 Münsters Elf des Tages vom 1. Spieltag (13. und 14. August): Nico Eschhaus (1. FC Gievenbeck/1 Nominierung in dieser Saison) - Mathis Schrick (Borussia Münster/1), Nick Rensing (Westfalia Kinderhaus/1), Anton Mand (1. FC Gievenbeck/1) - Niklas Seifert (BW Aasee/1), Elias Demirarslan (Preußen Münster II/1), Francesco di Pierro (Preußen Münster II/1), Hannes John (Borussia Münster/1) - Steffen Dondrup (SC Münster 08/1), Christian Keil (1. FC Gievenbeck/1), Akram El Koulali (BW Aasee/1) Foto: Münsters Elf des Tages vom 2. Spieltag (20. und 21. August): Jarle Schrock (Concordia Albachten/1 Nominierung in dieser Saison) - Anton Mand (1. FC Gievenbeck/2), Christoph Lübke (BSV Roxel/1), Maximilian Ricken (SC Münster 08/1) - Marko Costa Rocha (Borussia Münster/1), Bassam Machmouchi (SC Münster 08/1), Nils Kisker (TuS Hiltrup/1), Jim Waltermann (VfL Wolbeck/1) - Till Hausotter (Preußen Münster U19/1), Niels Lautenbach (Westfalia Kinderhaus II/1), Deniz Bindemann (Preußen Münster II/1) Foto: Münsters Elf des Tages vom 3. Spieltag (27. und 28. August): Fabian Kruse (BW Aasee/1 Nominierung in dieser Saison) - Jonas Goßling (BSV Roxel/1), Philipp Wassmann (Westfalia Kinderhaus/1), Frederik Schulte (1. FC Gievenbeck/1) - Alexander Gockel (TuS Hiltrup/1), Hannah Geldschläger (Wacker Mecklenbeck/1), Patrick Gockel (BSV Roxel/1), Airton (Westfalia Kinderhaus/1) - Hannes John (Borussia Münster/2), Niklaas Houghton (BSV Roxel/1), Marvin Kehl (Preußen Münster II/1) Foto: Münsters Elf des Tages vom 4. Spieltag (3. und 4. September): Romain Böcker (TuS Hiltrup/1 Nominierung in dieser Saison) - Mathis Egbers (SC Münster 08/1), Anton Mand (1. FC Gievenbeck/3), Pascal Altenfrohne (GW Gelmer/1) - Vincent Gogoll (Westfalia Kinderhaus II/1), Francesco Di Pierro (Preußen Münster II/2), Massih Wassey (Westfalia Kinderhaus/1), Marvin Deckert (VfL Wolbeck/1) - Guglielmo Maddente (1. FC Gievenbeck/1), Rui Guimaraes (SC Münster 08/1), Soulaimane Jassab (GW Gelmer/1) Foto: Münsters Elf des Tages vom 5. Spieltag (10. und 11. September): Lena Kloock (Wacker Mecklenbeck/1 Nominierung in dieser Saison) - Arne Stegt (TuS Hiltrup/1), Lasse Saerbeck (Concordia Albachten/1), Tim Egbers (1. FC Gievenbeck/1) - Hannes John (Borussia Münster/3), Francesco Di Pierro (Preußen Münster II/3), Verena Funke (Wacker Mecklenbeck/1), Yannek Lubitz (VfL Wolbeck/1) - Guglielmo Maddente (1. FC Gievenbeck/2), Luca Steinfeldt (Preußen Münster II/1), Luis Haverland (Westfalia Kinderhaus/1) Foto: Münsters Elf des Tages vom 6. Spieltag (17. und 18. September): Throben Hövelmann (Concordia Albachten/1 Nominierung in dieser Saison) - Kevin Schöneberg (Westfalia Kinderhaus/1), Jonas Bodin (VfL Wolbeck/1), Jano ter Horst (Preußen Münster II/1) - Dennis Bäumer (BSV Roxel/1), Paula Weber (Wacker Mecklenbeck/1), Jakob Korte (Preußen Münster II/1), Jannis Pier (Borussia Münster/1) - Daniel Mladenovic (TuS Hiltrup/1), Leonhard Pohlmeyer (SC Münster 08/1), Maximilian Picht (BSV Roxel/1) Foto: Münsters Elf des Tages vom 7. Spieltag (24. und 25. September): Joshua Hermes (BSV Roxel/1 Nominierung in dieser Saison) - Niklas Wathling (SC Münster 08/1), Anton Mand (1. FC Gievenbeck/4), Nelson Peters (Westfalia Kinderhaus/1) - Tobias Heering (Preußen Münster II/1), Bryan Ojiako (GW Gelmer/1), Vincent Gogoll (Westfalia Kinderhaus II/2), Nils Johannknecht (TuS Hiltrup/1) - Stan Schubert (TuS Hiltrup/1), Dennis Hamsen (SC Münster 08/1), Sebastian Hübener (VfL Wolbeck/1) Foto: Münsters Elf des Tages vom 8. Spieltag ( 29. September bis 2. Oktober): Philipp Oluts (Borussia Münster/1 Nominierung in dieser Saison) - Kevin Schöneberg (Westfalia Kinderhaus/2), Niklas Beil (1. FC Gievenbeck/1), Jano ter Horst (Preußen Münster II/2) - Katrin Große Scharmann (Wacker Mecklenbeck/1), Jakob Korte (Preußen Münster II/2), Bassam Machmouchi (SC Münster 08/2), Marko Costa Rocha (Borussia Münster/2) - Finn Deipenwisch (VfL Wolbeck/1), Luca Steinfeldt (Preußen Münster II/2), Rui Guimaraes (SC Münster 08/2) Foto:

„Eigentlich waren nur die letzten 20 der ersten und die ersten 20 Minute der zweiten Halbzeit schlecht“, so Coach Emre Kücükosman. Die Einwechslung von Daniel Lorrechio sorgte für das Comeback. Erst holte der Stürmer einen Elfmeter raus, den Malte Drewes verwandelte (88.), dann versenkte er einen Freistoß (90.). Maximilian Koch hielt sogar noch einen selbst verursachten Elfmeter.

Nullacht verpasst den Lucky Punch

Ganz ähnlich lief es für den SC Münster 08 gegen Teuto Riesenbeck. Florian Schocke (34.) und Mario Heeker (39.) sorgten nach Fehlern im Spielaufbau für den 0:2-Rückstand des Spitzenreiters. „Das hat den Spielverlauf auf den Kopf gestellt“, fand Coach Gerrit Göcking, der nicht unzufrieden mit der Leistung war.

Bassam Machmouchi erzielte den Anschluss noch vor der Pause (41.), Josha Lange vergab wenig später den schnellen Ausgleich (44.). Diesen besorgte erneut Machmouchi (81.). Finn Lenze per Freistoß und Peter Ciuraj per Kopf hätten sogar das Comeback vollenden können, trafen aber beide nicht (90.).