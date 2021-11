Borussia Münster bleibt unter seinen Möglichkeiten

In der etwas schrägen Fußball-Arithmetik sind dies die berüchtigten Sechspunkte-Spiele. Und so gingen Landesligist Borussia Münster gegen den SV Herbern nicht nur drei Zähler auf der Habenseite durch die Lappen, sondern gleichzeitig punktete Abstiegskonkurrent Herbern dreifach – macht nun mal sechs.

Die Ausgangslage war klar, gegen den Tabellenvorletzten aus Herbern wollte und musste die Borussia aus Münster gewinnen, um nicht auf einen Abstiegsplatz zu landen. Die Rechnung ging nicht auf, das Team von Interims-Coach Dennis Hater verlor deutlich mit 1:4 (0:1).

Nach dem 2:1-Sieg am vergangenen Spieltag in Altenberge war die Borussia gut gerüstet gegen den SV Herbern, die Favoritenrolle nahm die Mannschaft von Trainer Dennis Hater gerne an. Hater, der den auf Hochzeitsreise weilenden Yannick Bauer vertritt, war guter Dinge, wusste aber um die Gefährlichkeit des Tabellenvorletzten. „Totgesagte leben länger“, warnte er noch vor dem Spiel, nicht ahnend. dass sein Team so eindeutig den Kürzeren ziehen würde. Dabei kam die Borussia gut in die Partie, war über weite Strecken die spielbestimmende Mannschaft, schien den Gegner im Griff zu haben. Nur mit der eigenen Chancenverwertung haperte es. Das rächte sich, als Patrick Sobbe mit dem Halbzeitpfiff die Gäste in Front brachte.

Wechsel bringt Unruhe

Nach der Pause starteten die Gastgeber wieder gut, drängten auf den Ausgleich, als der Stürmerwechsel Hupe für Pier das Gefüge völlig durcheinanderbrachte, und Sebastian Schütte die Verwirrung nutzte und zum 0:2 (61.) traf. Nach dem Gegentreffer kam die Borussia völlig aus dem Tritt und fand die Zuordnung auch nicht wieder. Der Anschlusstreffer von Samir Betet (75.) ließ zwischenzeitlich Hoffnung aufkeimen, doch Herbern machte schnell deutlich, dass sie den Sieg auf keinen Fall aus den Händen geben wollten. Viele Nickeligkeiten gab es auf beiden Seiten, doch nach einem Foul an Joe Breloh musste Tim Hermann in der 84. Minute mit Gelb-rot vom Platz. Damit war die Niederlage der Borussia besiegelt, die der SV noch deutlicher ausfielen ließ, weil Philo Gremme in der 88. Minute den Schlusspunkt setzte.

Dennis Hater war enttäuscht. „Wir hatten das Spiel voll im Griff, haben das Glück aber nicht erzwungen. Wir haben uns zu viel mit den gelben Karten beschäftigt und waren mit dem Kopf woanders. So kassierten wir das 0:1. In der zweiten Hälfte haben wir nach dem 0:2 völlig den Faden verloren, fanden nicht zur Grundordnung, waren zu ungeduldig. Gerade als wir uns wieder gefangen hatten, fingen wir uns das 0:3. Herbern hat mehr an sich geglaubt als wir. Sie waren galliger und wollten den Sieg. Wir haben keine Zeit zu hadern, müssen uns das Glück noch mehr erarbeiten und die Partie aufarbeiten. Im Spiel nächste Woche gegen den Tabellenführer IG Bönen haben wir nichts zu verlieren.“

Borussia: Oluts – Genius (81. Frisch), Niesing, Burchardt (72. Salkovic), Schmidt – Betet, Menke, John, Hermann, Nyassi – Pier (58. Hupe)