Borussia Münster siegt 5:1 und startet Aufholjagd

Im Abschluss stark, in der Defensive weit gehend stabil: Landesligist Borussia Münster war beim Neustart nach langer Winterpause hellwach. Einer glänzte in der Offensive ganz besonders.

Das letzte Spiel der Hinrunde war das Spiel, das die große Aufholjagd einläuten sollte. Als Tabellen-15. empfing Borussia Münster am Sonntag den SV Dorsten-Hardt (8.). Das Team musste punkten, um nicht noch tiefer im Abstiegssumpf zu versinken. Das gelang der Mannschaft von Trainer Yannick Bauer meisterhaft, denn sie schickte spielerisch überzeugend die Gäste mit einer 1:5 (0:2)-Packung nach Hause.

Die Vorzeichen waren nicht rosig, Bauer hatte eine lange Verletztenliste zu beklagen. Doch der Trainer jammerte nicht, reaktivierte Julian Fuhrmann und bediente sich in der eigenen Jugend. Die Mannschaft präsentierte sich von der ersten Minute an als Einheit und ging gleich mit dem ersten Spielzug in Führung. Diogo Alves Duarte bediente Hannes John und es stand 1:0.

Den Schwung aus Minute eins nahm die Elf mit und ermöglichte dem Gast keinen Zugriff auf das Spiel. Borussia hätte durchaus höher führen können, doch Goalgetter Ansumana Nyassi verlor sich noch zu sehr in der Schnörkelei. Nach einem Schuhwechsel legte er für Steffen Menke auf, der in der 33. Minute auf 2:0 erhöhte. Kurz danach stellte Dorstens Lukas Diericks Borussias Keeper Philipp Oluts vor die erste Probe – eine wirkliche Herausforderung war dies allerdings nicht. Die Schlussminuten der ersten Hälfte gehörten zwar den Gästen, Zählbares sprang jedoch nicht dabei heraus.

Borussia verabschiedet Tim Hermann



Nach der Pause knüpften die Hausherren an die Leistung der ersten 45 Minuten an. Nyassi machte mit einem Doppelschlag (60., 74.) den Sack zu. Bauer traute dem Braten jedoch noch nicht so ganz und appellierte an seine Männer, „kein bisschen weniger“ zu geben. Prompt traf Daniel Moritz für Oluts unhaltbar zum 1:4, worüber Bauer sich sehr ärgerte. Nyassi stellte mit seinem dritten Tagestreffer (87.) auf 5:1 und sicherte seiner Mannschaft wichtige drei Punkte gegen den Abstieg.

Yannick Bauer zeigte sich nachher begeistert. „Die Voraussetzungen waren hart, wir mussten enger zusammenrücken. Die Mannschaft hat begriffen, worum es geht, und es sensationell auf den Platz gebracht. Nach den ausgelassenen Chancen in der ersten Hälfte mussten wir nachjustieren und die Jungs haben das super umgesetzt. Einzig der Gegentreffer regt mich auf, der hätte nicht sein müssen, da waren wir zu unachtsam. Jetzt verabschieden wir Tim Hermann, der für ein Jahr auf Weltreise geht.“

Borussia Münster: Oluts – Genius, Niesing, Klimek, Hupe (82. Klosa) – Costa Rocha (65. Burchardt), Hermann (90. Brakel), Alves Duarte (85. Salkovic), Nyassi – John, Menke.